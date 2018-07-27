ЦБ запретит физлицам покупать суборды банков
Центробанк намерен ограничить продажу субординированных облигаций банков физическим лицам. Соответствующий проект указа опубликован на сайте регулятора.
Это необходимо для защиты неквалифицированных инвесторов от рисков при совершении операций с высокорисковыми финансовыми инструментами, указывает ЦБ.
Сейчас субординированные облигации могут приобретать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. После вступления в силу указа ЦБ покупать суборды смогут лишь первые. При этом нововведения не будут распространяться на субординированные бонды, выпущенные до вступления в силу указа.
Зампред ЦБ Владимир Чистюхин указывал, что суборды изначально являются финансовым инструментом акционера, нетипичным для широких слоев населения.
Субординированный долг относится к капиталу банка второго уровня. Если банк не исполняет нормативов ЦБ по достаточности основного капитала, то субординированный капитал может быть конвертирован в акции банка либо полностью списан при санации или банкротстве.