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ЦБ может добавить в свой маркетплейс возможность кредитования физлицами друг друга

В будущий финансовый маркетплейс Банка России могут включить функцию кредитования физлицами, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По этой информации, первая рабочая версия финансового маркетплейса появится в середине февраля 2019 г., а полный функционал будет доступен гражданам России с середины будущего года.

«Сейчас обсуждается, чтобы на платформе маркетплейса объединить все финансовые услуги, включая кредитование физическим лицом другого физического лица. Это инициатива ЦБ, чтобы эта сфера поддавалась хоть какому-то регулированию. Сейчас возникает достаточно много споров, связанных с недобросовестностью заемщиков — деньги взял и исчез. ЦБ очень заинтересован, чтобы свести такую практику к минимуму», — сказал источник.

Идею финансового маркетплейса - системы, объединяющей платформы для финансовых сделок, витрины для сбора и предоставления информации о финансовых продуктах и ботов для подбора продуктов людям, - ЦБ анонсировал в конце 2017 г. Маркетплейс призван стать единой онлайн-площадкой, на которой можно будет получить кредиты и вклады от разных финансовых организаций, страховые полисы, проводить операции с ценными бумагами. В частности, Минфин предлагал продавать через маркетплейс ОФЗ для населения.

ЦБ хочет сделать так, чтобы в будущем потребитель вообще не знал, что существует финансовый рынок, говорил в начале года первый зампред регулятора Сергей Швецов.