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ВТБ планирует направить на дивиденды по итогам 2018 года половину прибыли

Руководство ВТБ будет рекомендовать выплаты дивидендов по итогам 2018 г. в размере 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент банка Дмитрий Пьянов.

«Мы можем подтвердить, что менеджмент, наиболее вероятно, будет рекомендовать дивидендные выплаты [за 2018 год] на уровне 50% от чистой прибыли, что соответствует требованиям государства», – сказал он.

ВТБ повысил прогноз по чистой консолидированной прибыли за 2018 г. до 170 млрд руб. Исходя из этого, годовые дивиденды могут составить 85 млрд руб.

В 2017 г. ВТБ заработал 120 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, на дивиденды было направлено 73,5 млрд руб. или 61%. Из этой суммы государство получило 56 млрд руб., миноритарии – 17,5 млрд руб. В 2016 г. выплаты государству было аналогичными, а дивиденды миноритариям – почти в три раза меньше (при этом общие дивиденды на 20% превысили чистую консолидированную прибыль).

Государство владеет 60,9% обыкновенных акций ВТБ через Росимущество. Крупнейшим миноритарием банка с долей 9% является санируемый ЦБ «ФК Открытие». Всего у ВТБ три вида акций: обыкновенные и два класса привилегированных. Последние размещены в пользу Минфина и Агентства по страхованию вкладов.