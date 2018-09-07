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ЦБ установил курс доллара и евро выше 69 и 80 рублей

Центробанк повысил официальный курс доллара на 78 коп. до 69,03 руб. и евро на 99 коп. до 80,36 руб. на 8 сентября, сообщается на сайте ЦБ.

В четверг курс рубля на Московской бирже упал до более чем двухлетнего минимума: стоимость доллара достигла почти 69,43 руб. впервые с апреля 2016 г., а евро стоил 80,66 руб. впервые с марта 2016 г.

В пятницу к 14.35 мск доллар торгуется возле отметки 69,33 руб. (+0,1% к закрытию предыдущих торгов), евро – 80,46 руб. (-0,05%).

Рубль сейчас недооценен, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в пятницу на Московском финансовом форуме. Он объяснил волатильность двумя факторами – ожиданием второй волны санкций США и нестабильностью на рынках стран с развивающейся экономикой (Турции, ЮАР, Аргентины).