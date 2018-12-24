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Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $51 за баррель впервые с августа 2017 г., свидетельствуют данные торгов. В 21.24 мск баррель Brent стоил $50,46, за сутки цена упала на 6,7%.

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.

Причина падения цен на нефть – рост запасов на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики. Сдержать падение могут нестабильность в Персидском заливе и сделка ОПЕК+, считают эксперты.

Кроме того, рынки отреагировали на ситуацию с бюджетом США, который никак не может принять конгресс, отмечает «РИА Новости». Из-за отсутствия финансирования американское правительство частично остановило работу. Камнем преткновения при принятии бюджета стал вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом не смогли убедить демократов в необходимости выделить на эту цель $5 млрд.