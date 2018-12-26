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Предправления «ФК Открытие» назвал малореалистичной продажу Альфа-банка

Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает вариант продажи Альфа-банка в настоящее время малореалистичным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Задорнов отметил, что российские власти вряд ли смогут сейчас выделить деньги на покупку Альфа-банка, ведь может потребоваться около полтриллиона рублей: «Мне трудно себе представить, что парламент или правительство всерьез проголосуют за такое действие. Его невозможно себе просто в реальности представить». Альфа-банк мог бы купить только другой частный банк, а также какая-нибудь крупная промышленная группа, продолжил Задорнов. Однако он отметил, что это сегодня малореалистично.

Альфа-банк – крупнейший частный российский банк. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники о переговорах Альфа-банка о его продаже ВТБ и UniCredit. Однако в обоих случаях переговоры завершились безрезультатно, отмечала газета. Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман хочет получить за Альфа-банк $7–8 млрд при капитале банка $7,1 млрд, писала Financial Times. По словам ее источников, Фридман хочет сократить активы в России. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен опровергал в разговоре с «Ведомостями» информацию о переговорах.

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