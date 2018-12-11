Авен: «Владельцы Альфа-банка не ведут и не вели переговоры о продаже банка»

Совладельцы Альфа-банка удивлены настойчивостью распространения слухов о продаже банка Андрей Гордеев / Ведомости

Акционеры Альфа-банка не вели и не ведут переговоры о продаже банка и не собирались его продавать, заявил «Ведомостям» во вторник совладелец и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Так он прокомментировал публикацию в Financial Times (FT), что акционеры банка вели переговоры о его продаже российскому ВТБ или итальянскому UniCredit.

«Мы (совладельцы Альфа-банка. – «Ведомости») крайне удивлены настойчивостью распространения подобных слухов разнообразными источниками», – сказал Авен.

«Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка», — сообщила позднее во вторник пресс-служба банка.

Альфа-банк – крупнейший частный российский банк. О переговорах о его продаже ВТБ и UniCredit Financial Times сообщила со ссылкой на семь неназванных собеседников. По их словам, переговоры с UniCredit начались и закончились больше года назад, обсуждение с ВТБ было несколько месяцев назад. В обоих случаях переговоры завершились безрезультатно.

По данным Financial Times, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман хочет за Альфа-банк $7–8 млрд при капитале банка $7,1 млрд. Попытки продать банк собеседники издания объяснили желанием Фридмана сократить активы в России из-за противостояния Москвы и Запада. Фридман и Авен в начале года были включены в так называемый «кремлевский доклад», который содержал список лиц, которых США считают близкими к президенту Владимиру Путину.

Пресс-секретарь акционеров Альфа-банка также опровергал FT факт переговоров о продаже банка: «Абсолютно ничего не произошло. Продавать банк сейчас нереалистично с многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13–14% прибыли от капитала и не хотим продавать». Пресс-служба UniCredit отказалась от комментариев, пишет FT. В 2016 г. UniCredit продал ABH Holdings S.A. (владеет финансовым бизнесом собственников «Альфа-групп» и ее партнеров) свою украинскую «дочку» (Укрсоцбанк) и получил 9,9% акций этой компании.

Летом Альфа-банк возглавил бывший член правления ВТБ Владимир Верхошинский. Ему было поручено подготовить банк к возможной продаже, сказал FT собеседник, близкий к топ-менеджеру. Другой источник, близкий к ВТБ, отметил, что купить Альфа-банк на самом деле «никто не предлагает». Президент ВТБ Андрей Костин в ноябре говорил, что госбанк не покупает Альфа-банк «в ближайшие три года, по крайней мере». «Вообще, Альфа-банк <...> это, знаете, наша такая визитная карточка, как говорят: «Нет в России частных банков!» Нет, у нас есть Альфа-банк на самом деле. Поэтому он нужен для всех», – пояснял Костин.

Влияние санкций США на западные инвестиции в Россию и состояние российской банковской системы делают госкомпании наиболее вероятными покупателями Альфа-банка, пишет FT. В то же время источники издания отмечают, что Кремль не хочет, чтобы Альфа-банк перешел под контроль государства – это пошлет плохой сигнал банковскому рынку.