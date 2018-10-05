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Альфа-банк покидают топ-менеджеры Андрей Гордеев / Ведомости

Главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко и руководитель блока «Казначейство» Игорь Князев в ноябре покинут банк, говорится в ответе на запрос «Ведомостей». Банк не комментирует причину ухода топ-менеджеров. Кто займет их места, представитель банка не сказал.

Шевченко работает в Альфа-банке с 2000 г., где начинала карьеру экономистом управления сопровождения операций региональных и дочерних структур. Она курирует операционно-кассовую работу банка и руководит его операционными подразделениями, следует из информации на сайте банка.