Финансы / Банки

Альфа-банк покидают топ-менеджеры

Старожилы банка начали уходить после смены главного управляющего директора
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Главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко и руководитель блока «Казначейство» Игорь Князев в ноябре покинут банк, говорится в ответе на запрос «Ведомостей». Банк не комментирует причину ухода топ-менеджеров. Кто займет их места, представитель банка не сказал.

Шевченко работает в Альфа-банке с 2000 г., где начинала карьеру экономистом управления сопровождения операций региональных и дочерних структур. Она курирует операционно-кассовую работу банка и руководит его операционными подразделениями, следует из информации на сайте банка.

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Комментарии
BRAT.Е
13:15 05.10.2018
Прикольная новостная лента по Альфе - создание нефтегазовой компании в Европе , продажа ИДС, приход главного топа из ВТБ -исход остальных топов в Альфа банке (подготовка к продаже ?) , акции Х5 падение с начала года почти 50% .. Т.е это что такое ?- глава 2 -Исход . Глава 1 -Бытие уже в прошлом?)) . Главу Числа -видим . Глава Левит -опубликована в книге Авена . Что с Второзаконием ? - будет еще раз договорнячок с главным .???))) Уходят с прикупом от ВВП - деньги за ТНК )) Или там часть денег от самого - вывод под прикрытием ?))) Весело ..
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