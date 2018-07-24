ВТБ выбрал нового защитника интересов телезрителей в игре «Что? Где? Когда?»

Брейтенбихер возглавляет департамент по работе с премиальными клиентами ВТБ Кирилл Каллиников / РИА Новости

Банк ВТБ, спонсор телеигры «Что? Где? Когда?» на Первом канале, нашел замену Владимиру Верхошинскому. Тот с 2013 г. защищал интересы телезрителей, но в июле ушел из ВТБ, чтобы возглавить Альфа-банк.

«Вместо Верхошинского на передачу будет ходить Дмитрий Брейтенбихер, который курирует работу с VIP-клиентами», – рассказал «Ведомостям» один из банкиров. Пресс-служба банка это подтвердила: «Решение принято с учетом опыта клиентской работы Брейтенбихера, а также организации его подразделением целого ряда проектов схожего формата».

Брейтенбихер возглавляет департамент по работе с премиальными клиентами ВТБ. Он руководил тем же направлением в Банке Москвы до его присоединения к ВТБ в 2016 г. Спонсорство «Что? Где? Когда?» перешло к ВТБ по наследству от Банка Москвы. Тот стал партнером телепередачи в 2010 г., а в 2011 г. был поглощен ВТБ.

«Что? Где? Когда?» не входит в список самых рейтинговых программ на российском ТВ, если брать цифры в целом по году, убедились «Ведомости». Но отдельные выпуски передачи привлекают внимание довольно широкой аудитории. Так, финал летней серии игр этого года, который вышел в эфире Первого канала в конце июня, посмотрели 16,3% всех зрителей с включенным в это время телевизором (доля передачи), или 3,3% жителей старше 4 лет в крупных городах России (рейтинг). В результате, по данным Mediascope, этот выпуск вошел в топ-15 самых популярных передач на ТВ за неделю 18-24 июня.

На финале летней серии игр «Что? Где? Когда?» 24 июня Верхошинский еще защищал интересы телезрителей, приславших вопросы знатокам.