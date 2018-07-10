Выходец из ВТБ возглавил Альфа-банк

Банк планирует удвоить долю рынка, сейчас он пятый по величине активов в стране

Валерий Матыцин/ТАСС

Зампред правления ВТБ Владимир Верхошинский, курировавший с 2016 г. розничный бизнес госбанка, возглавит Альфа-банк. С 1 августа он займет должность главного управляющего директора (CEO) Альфа-банка, объявил последний. До этого исполняющим обязанности CEO был Алексей Чухлов, зампред правления и финансовый директор Альфа-банка. Он останется работать в банке в прежней позиции.

«Я рад присоединиться к команде Альфа-банка. Перед нами стоят амбициозные задачи – удвоить долю рынка и вновь стать неоспоримым технологическим лидером. Это интересный вызов. Потенциал у банка огромный, команда сильная, в нашем успехе я не сомневаюсь», – приводятся слова Верхошинского в сообщении Альфа-банка. По итогам I квартала 2018 г. Альфа-банк занимает пятое место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 2,5 трлн руб.

В сообщении Альфа-банка приведены слова президента ВТБ Андрея Костина: «Владимир Верхошинский – высокий профессионал и талантливый руководитель. И мне жаль, что он покидает группу ВТБ. Однако предложенная ему ключевая позиция в Альфа-банке – это большие возможности для его дальнейшего профессионального и карьерного роста. Я думаю, он принял правильное решение, и искренне желаю ему успехов на новом месте».

Владимир Верхошинский работал в ВТБ с 2009 г., тогда он курировал вопросы корпоративного развития и стратегии. В 2012-2016 гг. он занимал должность зампреда правления Банка Москвы (его санацией занимался ВТБ) и отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка. С 2016 г., когда Банк Москвы был присоединен к ВТБ, Верхошинский возглавил розничный бизнес госбанка.

Верхошинский известен не только как банкир, но и как защитник интересов телезрителей в игре «Что? Где? Когда?». Он принимает в ней участие с 2013 г.

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