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Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда. «Траст» также просил суд обязать «Рост инвестиции» вернуть эти деньги «Рост банку».

Сделка состоялась в сентябре 2017 г., когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». Шишханов, а также Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были указаны в иске в качестве третьих лиц. Ответчиком выступало только ООО «Рост инвестиции».

Представитель «Траста» в суде настаивал на том, что внесение средств в уставный капитал «Рост инвестиций» было нацелено на вывод активов из банка. По его словам, деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Представитель Шишханова заявил, что «Рост банк» в результате этой и ряда других сделок получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн». Группа «Интеко» была создана Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 г., вскоре после отставки Лужкова, Батурина продала 95% компании Шишханову, а в 2017 г. 87,5% акций «Интеко» консолидировал «Рост банк».

Центробанк в 2014 г. принял решение о санации «Рост банка», входившего на тот момент в сотню крупнейших банков в России. «Дыра» в капитале «Рост банка» и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд руб. Санатором сначала был Бинбанк, потом сам Шишханов. В 2017 г. ЦБ забрал «Рост банк» и Бинбанк в свой Фонд консолидации банковского сектора.