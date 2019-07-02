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Moody's отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении агентства. В том числе был отозван депозитный рейтинг банка, находившийся на уровне Caa1. Свое решение Moody's объяснило собственными деловыми соображениями.

В пресс-службе банка «Ведомостям» заявили, что банк еще в марте отказался от рейтинга Moody's, «поскольку считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества». У банка не наблюдается оттока депозитов, соблюдается достаточная ликвидность, а представленные агентству данные не дают повода к пересмотру рейтинга, подчеркнули в пресс-службе.

Moody's приняло решение об отзыве рейтингов на фоне спора между основными акционерами «Восточного». У банка две группы акционеров – «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры, миноритарии Шерзод Юсупов и Юрий Данилов (вместе владеют 40,2% банка) и фонд Baring Vostok (через кипрскую структуру Evison владеет 52% акций «Восточного»). Причиной спора стал опцион почти на 10% банка, который Baring Vostok не стал исполнять. Фонд объяснил свое решение нарушениями условий соглашения со стороны «Финвижн». Компания Аветисяна в свою очередь обратилась в суд. В середине июня Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok исполнить опцион. 18 июня опцион был исполнен. В рамках другого процесса «Финвижн» добилась судебного запрета для «Восточного» предпринимать любые действия по проведению допэмиссии на 5 млрд руб., которая была согласована с ЦБ еще в прошлом году.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 г. Банк «Восточный» по итогам I квартала 2018 г. занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».