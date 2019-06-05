Компания Аветисяна добилась запрета допэмиссии банка «Восточный»

Евгений Разумный / Ведомости

«Финвижн» Артема Аветисяна добилась судебного запрета для банка «Восточный» предпринимать любые действия по проведению допэмиссии на 5 млрд руб.

Арбитражный суд Амурской области запретил банку «Восточный» проводить согласованную с ЦБ еще в прошлом году допэмиссию на 5 млрд руб. Это следует из обеспечительных мер по иску компании «Финвижн», владеющей 32% акций «Восточного», к банку. «Ведомости» ознакомились с копией определения суда, его подлинность подтвердили представители «Финвижн» и ее оппонента – инвестфонда Baring Vostok, который через кипрскую Evison Holding контролирует 51,6% банка.

Суд запретил совету директоров «Восточного», правлению банка и его председателю принимать любые решения и совершать любые действия, направленные на проведение допэмиссии, раскрывать информацию о цене размещения акций и утверждать отчет об итогах допэмиссии «Восточного».

«Восточный» планировал провести допэмиссию на 5 млрд руб. еще в начале 2018 г. Необходимость в этом менеджеры Baring Vostok обосновывали требованием ЦБ доформировать резервы на сумму свыше 19 млрд руб.

«Финвижн», следует из определения суда, просит суд признать недействительными решения трех заседаний совета директоров – от 24 сентября, 19 ноября и 21 марта, утверждавших цену размещения и переносивших его дату. В последний раз оно было сдвинуто на июнь. Компания Аветисяна считает утвержденную советом директоров цену размещения акций – 1 копейка – заниженной. В мае Амурский арбитражный суд обязал Baring Vostok исполнить опцион и продать «Финвижн» 9,99% акций банка «Восточный». Если эта сделка состоится, «Финвижн» вместе с партнерами – Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым увеличит долю с 40,2% до контрольной.

Проведение допэмиссии размоет пакет, на который распространяется опцион, с 9,9 до 6,1%, говорит представитель «Финвижн». Это нарушит права компании.

Представитель Baring Vostok назвал решение суда удивительным, так как около двух месяцев назад председателем того же суда было вынесено противоположное решение относительно запрета эмиссии. «Финвижн» всего за сутки получил меры для срыва допэмиссии и рекапитализации банка «Восточный», все параметры которой были согласованы между акционерами и с ЦБ еще в 2018 г., говорит он. «Сегодня Аветисян и его люди продолжают использовать любые предлоги для отмены необходимой для нормальной работы банка допэмиссии и подвергают риску его стабильность», – считает представитель Baring Vostok.

Всегда существует альтернатива допэмиссии, не нарушающая права миноритарных акционеров – от уменьшения активов до выкупа 100% зарезервированных активов, парирует представитель «Финвижн»: это также позволит сохранить статус-кво в структуре акционеров до вступления решения по опциону в законную силу.

Основателя Baring Vostok и председателя совета директоров «Восточного» Майкла Калви, трех сотрудников инвестфонда, бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова арестовали в середине февраля по обвинению в мошенничестве. Дело было возбуждено после обращения Юсупова в ФСБ. В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.

Допэмиссия для банка была крайне важна, однако за счет рабочих активов (розница и гарантийный бизнес) «Восточный» продолжит наращивать запас по капиталу и без нее, говорит Руслан Коршунов, директор по банковским рейтингам «Эксперта РА». Так, за апрель банк сократил убыток на 700 млн руб., а запас по капиталу банка за месяц вырос с 1,3 до 2,7 млрд руб. Ключевым моментом, считает Коршунов, будет позиция регулятора к оценке части активов и, как следствие, объему сформированных резервов по ним. С высокой вероятностью на горизонте полутора лет банк без допэмиссии не сможет поддерживать большой запас по нормативам, так как с 1 апреля ЦБ еще увеличит риск-коэффициенты по потребкредитам, а качество розничных кредитов в банковском секторе, по нашим оценкам, будет ухудшаться, прогнозирует Коршунов.

Миноритариев при допэмиссии можно понять – они не хотят терять долю в уставном капитале, но и платить за выкуп акций по преимущественному праву они тоже не хотят, такое случается часто, говорит партнер компании Saveliev, Batanov & Рartners Анастасия Савельева. Поэтому они предлагают иные способы докапитализации банка: за счет выкупа мажоритарием плохих активов и поступления на счет банка денег либо же за счет вклада в имущество банка, поясняет она. И если первый вариант предлагает хоть минимальную возможность для акционера получить какие-то деньги за взыскание долга по плохим активам, то вклад в имущество – безвозмездный «дар» банку. Последний способ практически не используется в акционерных обществах, где есть пул миноритариев, которые тоже должны участвовать в спасении компании или хотя бы не мешать ему, резюмирует Савельева. Действительно, в случае если лица, заинтересованные в финансировании банка, выкупят «плохой» кредитный портфель банка или его часть, доли акционеров в уставном капитале банка не изменятся, говорит адвокат Forward Legal Артем Соколов. Проблема в том, захотят ли инвесторы финансировать приобретение плохих активов, если за это они, по сути, ничего не получат – их доля в банке не увеличится, отмечает он.