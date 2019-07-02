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Совет директоров банка «Восточный» нашел замену Калви

Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена вице-президент инвестиционно-финансовой компании «Глобал финанс» Светлана Труханович, говорится в материалах кредитной организации.

Новый состав совета директоров банка был утвержден в конце июня на годовом собрании акционеров. В совет директоров вошли девять человек: президент «Опоры России» Александр Калинин, член генсовета общественной организации «Деловая Россия» – миноритарий «Восточного» Юрий Данилов, бывший основной акционер «Юниаструм банка» Артем Аветисян, бывшие топ-менеджеры «Юниаструм банка» Шерзод Юсупов (владеет 4,4% «Восточного») и Труханович. В состав совета директоров также были включены четыре представителя Evison Holdings, представляющей интересы Baring Vostok – миноритарии «Восточного» Григорий Жданов, Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин.

До назначения Труханович совет директоров возглавлял основатель Baring Vostok Майкл Калви. Он был избран на эту должность в январе. Аналогичный пост Калви занимал еще до слияния «Восточного» с «Юниаструм банком» – с мая 2013 г. по ноябрь 2014 г.

Калви находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. Заявление о хищении в ФСБ написал Юсупов. В 2017 г. банк «Восточный» по итогам I квартала 2018 г. занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».