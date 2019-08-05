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Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Сбербанк с 5 августа начинает масштабирование на все регионы сервиса оплаты покупок по QR-коду вместо карты, сообщили в пресс-службе банка. С 1 июля сервис был доступен только в Краснодарском крае, а до конца лета должен заработать по всей стране.

Для оплаты покупки клиент Сбербанка должен отсканировать размещенный на кассе QR-код через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Кассиры будут видеть информацию о покупке в приложении для юрлиц. Позже доступ к сервису могут получить и клиенты других банков, отмечает РБК.

Сбербанк ожидает, что этот сервис будет особенно востребован у малого и микробизнеса. Тарифы для продавцов составят от 0,6 до 1,5% от суммы платежа. За прием карт, по данным ЦБ, магазины одежды и техники платят 1–2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%.

Аналогичный сервис оплаты покупок по QR-коду в сентябре должен запустить ЦБ. Тариф для продавцов составит 0,4% от суммы операции. Модель оплаты по QR-коду в магазинах также разрабатывает Visa.