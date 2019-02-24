Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Visa переведет по коду

Visa может запустить оплату по QR-коду в России

Эту технологию планирует использовать и Центробанк в Системе быстрых платежей

Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах, об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники нескольких российских банков. По словам двух из них, цель проекта – удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца. Торговцу нужно будет повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты. Для оплаты товаров или услуг покупатель с помощью приложения (своего банка или Visa) сканирует QR-код, указывает сумму платежа и подтверждает перевод. По словам трех собеседников «Ведомостей», Visa планирует построить тарифы таким образом, чтобы себестоимость такой операции была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг.

Представитель Visa комментариев по существу вопроса не предоставил.

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