Visa может запустить оплату по QR-коду в России

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Если Visa заметно снизит ставки для QR-оплаты, то малый бизнес сможет экономить хотя бы на некоторой части карточных платежей visa.co.ke

Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах, об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники нескольких российских банков. По словам двух из них, цель проекта – удешевить прием карт для малого и среднего бизнеса за счет возможности оплаты покупок через переводы с карты покупателя на карту продавца. Торговцу нужно будет повесить наклейку с QR-кодом, содержащим данные о номере его карты. Для оплаты товаров или услуг покупатель с помощью приложения (своего банка или Visa) сканирует QR-код, указывает сумму платежа и подтверждает перевод. По словам трех собеседников «Ведомостей», Visa планирует построить тарифы таким образом, чтобы себестоимость такой операции была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг.

Представитель Visa комментариев по существу вопроса не предоставил.