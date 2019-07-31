Кто выиграет от снижения комиссии по QR-кодам

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Евгений Разумный / Ведомости

Устанавливая тарифы для оплаты товаров и услуг по QR-кодам в своей Системе быстрых платежей (СБП), Центробанк находится между Сциллой и Харибдой. Чтобы сервис имел шансы на жизнь, тариф должен быть выгоден ритейлерам, которые хотят платить как можно меньше за прием безналичных, и одновременно не отпугнуть банки, желающие получать за услугу как можно больше.

Чтобы повысить популярность своей системы, ЦБ поставил на тех, кому она наиболее выгодна, – ритейлов. Для банков-эмитентов, уже и так неплохо зарабатывающих на картах (например, в 2018 г. 9% операционных доходов Сбербанка составили комиссии, связанные с картами), СБП от Центробанка вряд ли может предложить что-то больше, чем доходы на уровне себестоимости услуги и благодарности регулятора. Первый зампред ЦБ и куратор СБП Ольга Скоробогатова подчеркивала: платежи не должны быть источником сверхприбыли.