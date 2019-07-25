ЦБ определился с комиссией за оплату товаров по QR-коду

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0,4% от суммы операции – такой тариф установит Центробанк при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах через свою Систему быстрых платежей (СБП), сообщил регулятор. Это большая часть торговли: по данным Росстата, на продукты питания, включая напитки и табачные изделия, в 2018 г. пришлась почти половина (48%) оборота розничной торговли, на одежду – 8%, на бытовую технику – 2,3%. В «Открытии» на платежи в таких магазинах приходится около 60% всех покупок по картам, в Райффайзенбанке – 40%, в Промсвязьбанке (ПСБ) – 17%, рассказали представители банков.

Внедрение СБП снизит издержки торговых точек в 2–3 раза по сравнению с действующими комиссиями за прием карт (эквайринг), подчеркивает ЦБ. По его данным, магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%.

ЦБ сначала ориентировал рынок на тариф 0,3–0,4%, затем предложил установить диапазон ставки от 0,2 до 0,7% в зависимости от категории торговой точки. Это не устроило ни банкиров, ни торговцев. Банки говорят, что такой диапазон ставок ниже или на грани себестоимости и не позволит им развивать безналичные расчеты и программы лояльности. А ритейлеры на днях и вовсе предупредили председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, что могут отказаться от участия в СБП. Ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) опасались, что банки будут предлагать максимальный тариф, а ставка 0,7% «неинтересна» продовольственным сетям, у крупнейших из которых тариф уже ниже.

Дискуссия на площадке ассоциации «Финтех», в которой приняли участие ассоциации торговых сетей, банки и страховые компании, показала, что участники рынка не готовы сближать свои позиции, а их требования по тарифам сильно отличаются, подтверждает в своем сообщении ЦБ. Из-за того что рынок оказался не способен самостоятельно найти решение, регулятор предложил компромиссный вариант, учитывающий в первую очередь интересы потребителей услуг, а затем интересы торговых сетей и банков. Финальный вариант тарифной сетки ЦБ обещает представить в ближайшее время. По его мнению, такой подход к тарифообразованию обеспечит сохранение экономических стимулов и у банков, и у торговых точек для развития безналичных платежей в целом и СБП в частности.

Торговцы довольны. Сохранены принципы, ради которых создавалась СБП, – снизить издержки ритейла на обслуживание безналичного оборота, говорит президент АКИТ Артем Соколов. Ассоциация рассчитывает, что при подключении к СБП напрямую тариф будет ниже – это позволит уже в сентябре предложить покупателям новый способ оплаты, отметил Соколов. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники сочла комиссию в 0,4% устраивающей индустрию, указывает ее представитель Антон Гуськов, но считает, что крупные сети должны иметь возможность получить статус агента и претендовать на ставку еще ниже – 0,3%. Об этом же напомнила АКОРТ. «Магнит» надеется, что ЦБ сделает тарифы в СБП сопоставимыми со стоимостью инкассации, говорит представитель торговой сети.

Банкиры скорее разочарованы. Такой тариф не устроит в первую очередь клиентов банков – они лишатся возможности зарабатывать бонусы, мили и кэшбэк, расплачиваясь в СБП с помощью QR-кода, предостерегает директор по цифровому бизнесу Альфа-банка Иван Пятков, в итоге этот инструмент не получит широкого распространения. Так как люди будут продолжать использовать карты международных систем как основной платежный инструмент, необходимо использовать в СБП аналогичные им тарифы, полагает Пятков. ПСБ считает приемлемым тариф 1%, где минимальное вознаграждение банков клиента (эмитент) и торговой точки (эквайер) составит 0,4%, говорит замдиректора департамента электронного бизнеса Никита Хомутов: это позволит банку сохранить экономику за проведение безналичных платежей и окупить затраты на внедрение технологии оплаты по QR-коду. Эти тарифы и их распределение и определят, будет ли банк активно развивать технологию оплаты по QR-коду, отмечает Хомутов.

Сервис значительно удешевит эквайринг для торговых точек, что позитивно скажется на предложении для потребителя, возражает Инна Емельянова, директор департамента эквайринга «Русского стандарта», который поддержит предложения ЦБ. Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков при обсуждении тарифа призывал не обольщаться на этот счет.

Сейчас ставки устанавливаются на основе рыночных механизмов и двусторонних договоров банка и торговой точки, говорит директор департамента эквайринга «Открытия» Александр Дынин, а в СБП тарификация вводится на уровне самой системы – это принципиально иная модель взаимодействия. Его банк будет развивать технологию оплаты по QR-коду, сказал Дынин: успеху нового платежного метода могут помешать не столько ставки, сколько некачественный клиентский сценарий.