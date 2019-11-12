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Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей до конца года

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил президент банка Герман Греф, передает ТАСС.

По его словам, это физически невозможно сделать, потому что требует существенной доработки 16 базовых систем внутри банка. Разработка систем для подключения Сбербанка к СБП закончится в январе 2020 г., тогда же начнется тестирование, уточнил Греф.

Все системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября. Это требование не выполнил только Сбербанк. Греф заранее предупреждал, что они не успеют это сделать в установленный срок. Но банк сделает это, поскольку подключения к СБП требует закон, добавил он.

В начале ноября ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к СБП. Сумма штрафа не озвучивалась. Регулятор в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, штраф может достигать 10 млн руб.