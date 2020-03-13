ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором

Ранее регулятор заявил, что финансовая система России готова к внешним шокам лучше, чем в 2014–2015 гг. По его данным, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности». ЦБ имеет полный набор инструментов «для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать, если этого будет требовать ситуация», говорится в сообщении.