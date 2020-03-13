ЦБ назвал ослабление рубля краткосрочным проинфляционным фактором
Ослабление рубля, вызванное распространением коронавируса и ухудшением ситуации на рынке нефти, является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.
Ранее регулятор заявил, что финансовая система России готова к внешним шокам лучше, чем в 2014–2015 гг. По его данным, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности». ЦБ имеет полный набор инструментов «для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать, если этого будет требовать ситуация», говорится в сообщении.
Для поддержки рубля и финансового рынка ЦБ объявил о проведении 13 марта аукциона репо «тонкой настройки» в объеме 500 млрд руб. Регулятор также объявил о сохранении лимита валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд. Прошлый аукцион проводился во вторник, 10 марта. Спрос на него составил 592,4 млрд руб. В тот день торги открылись падением нефтяных котировок и рубля. Это произошло в результате провала сделки стран – экспортеров нефти ОПЕК+.