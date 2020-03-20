Swedbank оштрафован почти на $400 млн из-за отмывания денег
Swedbank оштрафован шведским финансовым регулятором на рекордные 4 млрд шведских крон ($386 млн) за серьезные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег подразделений в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает Reuters. Также банк утаивал некоторые документы от регуляторов Швеции и Эстонии, показали их расследования.
При этом Swedbank не раз получал предупреждения, утверждает шведский регулятор. Например, в 2017 г. сторонние специалисты по заказу банка подготовили доклад, где говорилось, что его эстонское подразделение соглашается обслуживать огромное количество физических и юридических лиц, не проверяя их должным образом. С этим докладом впоследствии ознакомился регулятор.
В начале 2019 г. стало известно, что Swedbank в 2008–2018 гг. проводил через свое подразделение в Эстонии высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($145 млрд) в основном с деньгами российских клиентов. Первым об этом сообщил шведский телеканал SVT вместе с эстонской газетой Postimees. Часть подозрительных транзакций Swedbank связана с делом Сергея Магнитского. Этот скандал привел к отставке тогдашнего генерального директора банка и многих членов совета директоров.
Также расследование в отношении Swedbank ведут власти США. В марте банк сообщил, что в результате внутреннего расследования обнаружил 586 транзакций на $4,8 млн, которые могут нарушать санкции США; 506 из этих операций были связаны с работой судна, чей владелец и оператор находится в Крыму.