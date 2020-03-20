Swedbank оштрафован почти на $400 млн из-за отмывания денег

В начале 2019 г. стало известно, что Swedbank в 2008–2018 гг. проводил через свое подразделение в Эстонии высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($145 млрд) в основном с деньгами российских клиентов. Первым об этом сообщил шведский телеканал SVT вместе с эстонской газетой Postimees. Часть подозрительных транзакций Swedbank связана с делом Сергея Магнитского. Этот скандал привел к отставке тогдашнего генерального директора банка и многих членов совета директоров.