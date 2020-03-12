Swedbank уведомил США о платежах судоходной компании из Крыма

Шведский банк Swedbank уведомил управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о транзакциях на $4,8 млн, которые могут подвести его под санкции США, сообщает компания. Она отметила, что 508 из 586 платежей были проведены в связи с работой судна, чей владелец и оператор находится в Крыму. Речь идет о выплатах зарплаты экипажу судна через отделения Swedbank в странах Балтии.