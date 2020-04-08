Fitch снизило прогнозы 15 частных банков России до негативного

Прогноз «Альфа-банка» был изменен с «Позитивного» на «Негативный», прогноз по остальным банкам — со «Стабильного» на «Негативный». Изменения коснулись только прогнозов, Fitch не понизило рейтинг ни одному из банков, так как у них есть запас по капиталу, «комфортная» ликвидность и не так много проблемных кредитов. По мнению агентства, их финансовые показатели могут терпеть кратковременное резкое снижение во втором квартале, если за этим последует стабилизация во втором полугодии. Однако более вероятно, что продолжительный период подавленной экономической деятельности приведет к понижению рейтинга.