Fitch снизило прогнозы 15 частных банков России до негативного
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогнозы по рейтингам 15 российских частных банков до негативного. Агентство предупредило, что прогнозы могут изменяться в сторону понижения и в дальнейшем, если экономический кризис из-за пандемии коронавируса затянется.
Прогноз «Альфа-банка» был изменен с «Позитивного» на «Негативный», прогноз по остальным банкам — со «Стабильного» на «Негативный». Изменения коснулись только прогнозов, Fitch не понизило рейтинг ни одному из банков, так как у них есть запас по капиталу, «комфортная» ликвидность и не так много проблемных кредитов. По мнению агентства, их финансовые показатели могут терпеть кратковременное резкое снижение во втором квартале, если за этим последует стабилизация во втором полугодии. Однако более вероятно, что продолжительный период подавленной экономической деятельности приведет к понижению рейтинга.
Снижение качества активов станет основным источником давления на кредитные портфели банков и ключевым фактором рейтинговых изменений. Корпоративный портфель будет ухудшаться из-за снижения операционных доходов заемщиков и возможностей по погашению кредитов в связи с падением экономической активности. Наибольшее давление на портфель банков окажут компании, работающие в секторах транспорта, услуг, туризма, торговли (большинство подсекторов) и недвижимости (в частности, арендного бизнеса), а также МСП в целом. Риски в валютном кредитовании также выросли из-за снижения курса рубля и перебоев во внешней торговле, говорится в комментарии Fitch.
Рейтинговые действия отражают значительные риски для кредитных портфелей банков из-за вспышки коронавируса и его экономических и финансовых последствий для рынка. Fitch прогнозирует, что российский ВВП в этом году сократится на 1,4% (в мартовском отчете агентство прогнозировало рост на 1%), после чего вернется к росту на 2,2% в 2021 г.. Однако быстро меняющиеся последствия пандемии и дополнительные меры сдерживания, такие, как недавно объявленное продление «нерабочего» режима до конца апреля, еще больше ограничат экономическую активность.
Качество розничного кредитования будет ухудшаться из-за снижения доходов домохозяйств и потери рабочих мест, а также из-за недавнего быстрого роста выдач в этом сегменте. Однако банки, специализирующиеся на необеспеченном кредитовании — Тинькофф банк и «Хоум кредит» — имеют значительные буферы для поглощения большего обесценения кредитов из-за высокой маржи (в частности, у Тинькофф) и достаточности капитала (особенно у «Хоум кредит»), а также могут снижать кредитование быстрее, чем корпоративные банки. Розничный банк Локо-банк несколько меньше рискует столкнуться с резким ухудшением качества активов из-за большей направленности на обеспеченные займы.
Значительные запасы по капиталу, низкий рост кредитования или снижение заемных средств частично компенсируют резкое сокращение внутреннего капитала, считают в Fitch. По оценкам агентства, снижение курса рубля на 25% в первом квартале приведет к снижению коэффициентов достаточности капитала по МСФО в некоторых банках на 50 б. а. -70 б.п., но это влияние не будет признано в регулятивных нормативах.
Полный список изменений прогнозов
Raiffeisenbank, BBB/Negative
Alfa-Bank, BB+/Negative
Sovcombank, BB+/Negative
Credit Bank of Moscow, BB/Negative
Tinkoff Bank, BB/Negative
Bank Saint Petersburg, BB/Negative
SDM-Bank PJSC, BB/Negative
Chelindbank, BB/Negative
Primsotsbank, BB/Negative
Novosibirsk Social Commercial Bank Levoberezhny, BB/Negative
Home Credit & Finance Bank, BB-/Negative
Expobank, BB-/Negative
Locko-Bank, BB-/Negative
Bank Uralsib, BB-/Negative
Credit Europe Bank (Russia), BB-/Negative