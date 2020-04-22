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Банки выдали кредитов на зарплаты на сумму в 4 млрд рублей

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Банки выдали беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу на выплату заработной платы на сумму около 4 млрд рублей. Об этом сообщило Минэкономразвития.

По данным министерства на 21 апреля, кредиты выдали 15 банков по почти 2 тыс. заявок. Кроме того, в Минэкономразвития поступило 36 заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% с планируемой выдачей кредитов на 27 млрд рублей. «С 17 банками соглашения уже подписаны. Это, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк "Открытие", Банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, "Азиатско-Тихоокеанский Банк", Совкомбанк», — говорится в сообщении на сайте министерства.

18 апреля Минэкономразвития сообщало, что пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд руб. Министерство также внесло в правительство проект постановления о распространении «зарплатной» программы на средние и крупные предприятия.

Программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплат предприятиям из наиболее пострадавших отраслей запустило правительство России. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате предприятия. Общий объем кредитов для малых и средних предприятий может составить до 350 млрд рублей, 200 млрд из них — средства федерального бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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