Банки выдали кредитов на зарплаты на сумму в 4 млрд рублей

По данным министерства на 21 апреля, кредиты выдали 15 банков по почти 2 тыс. заявок. Кроме того, в Минэкономразвития поступило 36 заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% с планируемой выдачей кредитов на 27 млрд рублей. «С 17 банками соглашения уже подписаны. Это, в частности, Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк "Открытие", Банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, "Азиатско-Тихоокеанский Банк", Совкомбанк», — говорится в сообщении на сайте министерства.