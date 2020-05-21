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ЦБ и Минкомсвязи упростили сбор документов для заявки на кредитные каникулы

Ведомости

Получить справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления заявки на кредитные каникулы теперь можно через единый портал госуслуг, там же можно отправить эти документы в банк или другую финансовую организацию, сообщает пресс-служба Центробанка. Регулятор реализовал этот сервис совместно с Минкомсвязи.

Это временное решение позволит людям сэкономить время, а кредитным организациям, получающим верифицированные документы с электронной подписью ведомств, оперативно принять решение, отмечается в сообщении регулятора. 

В будущем планируется, что финансовые организации смогут получать все необходимые сведения о доходах претендента на кредитные каникулы из его цифрового профиля. Также прорабатывается возможность подачи заявки на кредитные каникулы с формированием полного пакета документов непосредственно на портале госуслуг, добавили в ЦБ. 

Банки реструктурировали россиянам 330 млрд рублей кредитов

Это 2% всего розничного портфеля

В начале мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне подали около 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов в период пандемии COVID-19. По ее словам, самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке — 80%, а ниже всего процент одобрения был по автокредитам – около 20%.

Накануне ЦБ сообщил о запуске совместно с Минкомсвязи сервиса, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных