ЦБ и Минкомсвязи упростили сбор документов для заявки на кредитные каникулы
Получить справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления заявки на кредитные каникулы теперь можно через единый портал госуслуг, там же можно отправить эти документы в банк или другую финансовую организацию, сообщает пресс-служба Центробанка. Регулятор реализовал этот сервис совместно с Минкомсвязи.
Это временное решение позволит людям сэкономить время, а кредитным организациям, получающим верифицированные документы с электронной подписью ведомств, оперативно принять решение, отмечается в сообщении регулятора.
В будущем планируется, что финансовые организации смогут получать все необходимые сведения о доходах претендента на кредитные каникулы из его цифрового профиля. Также прорабатывается возможность подачи заявки на кредитные каникулы с формированием полного пакета документов непосредственно на портале госуслуг, добавили в ЦБ.
В начале мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне подали около 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов в период пандемии COVID-19. По ее словам, самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке — 80%, а ниже всего процент одобрения был по автокредитам – около 20%.
Накануне ЦБ сообщил о запуске совместно с Минкомсвязи сервиса, который позволит россиянам через личный кабинет на едином портале госуслуг дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации