ЦБ и Минкомсвязи упростили сбор документов для заявки на кредитные каникулы

Получить справку по форме 2-НДФЛ и выписку из Пенсионного фонда для оформления заявки на кредитные каникулы теперь можно через единый портал госуслуг, там же можно отправить эти документы в банк или другую финансовую организацию, сообщает пресс-служба Центробанка. Регулятор реализовал этот сервис совместно с Минкомсвязи.