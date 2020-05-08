Россияне подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов во время пандемии

Россияне подали около 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, с 22 апреля прирост составил около 400 000 заявок. «Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке, он составляет 80%», – уточнила она. Ниже всего процент одобрения сейчас по автокредитам – около 20%, сказала Набиуллина.