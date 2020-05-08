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Россияне подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов во время пандемии

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Россияне подали около 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, с 22 апреля прирост составил около 400 000 заявок. «Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке, он составляет 80%», – уточнила она. Ниже всего процент одобрения сейчас по автокредитам – около 20%, сказала Набиуллина.

По ее словам, банки реструктурировали малому и среднему бизнесу кредиты на общую сумму 343 млрд руб., всего поступило около 94 000 заявок. «Из них 20 000 заявок – после 22 апреля. Уровень одобрения заявок остается стабильным, где-то 75–77%», – сказала она. Банки максимально быстро стараются рассматривать поступающие заявления, добавила Набиуллина.

Пик роста просроченной задолженности придется на конец 2020 г. – начало 2021 г., отметила Набиуллина. Однако у банков есть запас капитала, сказала она.

Накануне Сбербанк сообщил, что реструктурировал кредиты крупнейших корпоративных клиентов на 950 млрд руб. Всего соответствующие заявки были получены от 107 крупнейших клиентов, из них 45 компаний получили одобрение, а 20 уже реструктурировали кредиты. По госпрограмме на выдачу кредитов на зарплаты под 0% Сбербанк получил заявки на 35 млрд руб., из них одобрено 16,4 млрд руб. кредитов, выдано – более 8 млрд руб.

Ранее по теме: Россияне набрали ипотеки перед карантином

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных