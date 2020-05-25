Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле
По его словам, «еще одна процедура сокращения» пройдет в ВЭБе с 1 июля. Шувалов отметил, что на завершающем этапе трансформации госкорпорации планируется изменить структуру управления, провести аудит должностей «силами PWC» и перераспределить сотрудников в некоторых подразделениях. «У нас есть единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены. Мы это несоответствие приведем к стандартам рынка», — сказал председатель ВЭБ.РФ.
Он добавил, что ВЭБ из банка полностью трансформировался в госкорпорацию развития. «Произошла не просто смена статуса, а фиксация реальной роли ВЭБа», — добавил собеседник РБК. Он рассказал, что ВЭБ отказался от водителей, дорогих медицинских страховок, топ-менеджеры стали ездить на личных, а не на служебных автомобилях. При этом по словам Шувалова, проблемы ВЭБа по капиталу и финансовым обязательствам «уже позади». «Наша задача — быть эффективным инструментом правительства в реализации крупных инвестиционных проектов», — сказал председатель ВЭБ.РФ. По его оценке, на каждый вложенный госкорпорацией рубль «приходится примерно 2,5 руб. частных инвестиций».
Оптимизация в госкорпорации развития началась в 2018 г. По данным РБК, с учетом дочерних структур за два года ВЭБ сократил свою штатную численность в три раза, до 1350 человек.