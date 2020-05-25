Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

Он добавил, что ВЭБ из банка полностью трансформировался в госкорпорацию развития. «Произошла не просто смена статуса, а фиксация реальной роли ВЭБа», — добавил собеседник РБК. Он рассказал, что ВЭБ отказался от водителей, дорогих медицинских страховок, топ-менеджеры стали ездить на личных, а не на служебных автомобилях. При этом по словам Шувалова, проблемы ВЭБа по капиталу и финансовым обязательствам «уже позади». «Наша задача — быть эффективным инструментом правительства в реализации крупных инвестиционных проектов», — сказал председатель ВЭБ.РФ. По его оценке, на каждый вложенный госкорпорацией рубль «приходится примерно 2,5 руб. частных инвестиций».