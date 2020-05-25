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Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

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Госкорпорация ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле 2020 г. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК.

По его словам, «еще одна процедура сокращения» пройдет в ВЭБе с 1 июля. Шувалов отметил, что на завершающем этапе трансформации госкорпорации планируется изменить структуру управления, провести аудит должностей «силами PWC» и перераспределить сотрудников в некоторых подразделениях. «У нас есть единицы, которые переоценены или, наоборот, недооценены. Мы это несоответствие приведем к стандартам рынка», — сказал председатель ВЭБ.РФ.

Он добавил, что ВЭБ из банка полностью трансформировался в госкорпорацию развития. «Произошла не просто смена статуса, а фиксация реальной роли ВЭБа», — добавил собеседник РБК. Он рассказал, что ВЭБ отказался от водителей, дорогих медицинских страховок, топ-менеджеры стали ездить на личных, а не на служебных автомобилях. При этом по словам Шувалова, проблемы ВЭБа по капиталу и финансовым обязательствам «уже позади». «Наша задача — быть эффективным инструментом правительства в реализации крупных инвестиционных проектов», — сказал председатель ВЭБ.РФ. По его оценке, на каждый вложенный госкорпорацией рубль «приходится примерно 2,5 руб. частных инвестиций».

Оптимизация в госкорпорации развития началась в 2018 г. По данным РБК, с учетом дочерних структур за два года ВЭБ сократил свою штатную численность в три раза, до 1350 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных