Мошенники от лица АСВ предлагали купить имущество обанкротившихся банков
Правоохранительные органы расследуют случаи мошенничества, связанные с использованием названия Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, группа лиц осуществляла мошенническую деятельность через ООО «АСВ капитал». Мошенники позиционировали эту структуру как «управляющую компанию в ликвидационных процедурах финансовых организаций <…> выступающую в защиту интересов кредиторов и лиц, пострадавших от ликвидаций банков».
Официально ликвидацией имущества кредитных организаций, проходящих процедуру банкротства, занимается только АСВ.
В АСВ заявили, что агентство совместно с правоохранительными органами выявляет подобные случаи мошенничества. «Данные лица имитируют схожесть с агентством и вводят в заблуждение должников ликвидируемых финансовых организаций и потенциальных покупателей реализуемого имущества», ‒ пояснили в агентстве. Мошенники предлагают должникам ликвидируемых банков и потенциальным покупателям их активов урегулировать проблемы с возвратом долга или организовать за вознаграждение выкуп с существенным дисконтом активов, рассказали в АСВ. За свои услуги злоумышленники требуют аванс.
Как отметили в АСВ, продажа имущества банков, у которых ЦБ отозвал лицензию, может осуществляться только на официальных открытых торгах. При этом информация о продаваемом имуществе должна быть размещена на сайте АСВ.