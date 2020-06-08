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Мошенники от лица АСВ предлагали купить имущество обанкротившихся банков

Ведомости

Правоохранительные органы расследуют случаи мошенничества, связанные с использованием названия Агентства по страхованию вкладов (АСВ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, группа лиц осуществляла мошенническую деятельность через ООО «АСВ капитал». Мошенники позиционировали эту структуру как «управляющую компанию в ликвидационных процедурах финансовых организаций <…> выступающую в защиту интересов кредиторов и лиц, пострадавших от ликвидаций банков».

Официально ликвидацией имущества кредитных организаций, проходящих процедуру банкротства, занимается только АСВ.

Название «АСВ капитал» ассоциируется со структурами, занимающимися непрофильными активами у госбанков, ‒ по аналогии со «Сбербанк капиталом», «ВТБ капиталом» и др., пояснил источник газеты, близкий к одному из пострадавших от действий мошенников.

В АСВ заявили, что агентство совместно с правоохранительными органами выявляет подобные случаи мошенничества. «Данные лица имитируют схожесть с агентством и вводят в заблуждение должников ликвидируемых финансовых организаций и потенциальных покупателей реализуемого имущества», ‒ пояснили в агентстве. Мошенники предлагают должникам ликвидируемых банков и потенциальным покупателям их активов урегулировать проблемы с возвратом долга или организовать за вознаграждение выкуп с существенным дисконтом активов, рассказали в АСВ. За свои услуги злоумышленники требуют аванс.

Как отметили в АСВ, продажа имущества банков, у которых ЦБ отозвал лицензию, может осуществляться только на официальных открытых торгах. При этом информация о продаваемом имуществе должна быть размещена на сайте АСВ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных