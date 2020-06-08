Мошенники от лица АСВ предлагали купить имущество обанкротившихся банков

В АСВ заявили, что агентство совместно с правоохранительными органами выявляет подобные случаи мошенничества. «Данные лица имитируют схожесть с агентством и вводят в заблуждение должников ликвидируемых финансовых организаций и потенциальных покупателей реализуемого имущества», ‒ пояснили в агентстве. Мошенники предлагают должникам ликвидируемых банков и потенциальным покупателям их активов урегулировать проблемы с возвратом долга или организовать за вознаграждение выкуп с существенным дисконтом активов, рассказали в АСВ. За свои услуги злоумышленники требуют аванс.