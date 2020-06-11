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Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Ведомости

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сводный документ предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. Подлинность документа изданию подтвердили три источника платежного рынка. Представитель группы «Тинькофф» подтвердил, что она выступила с такой инициативой.

По закону банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе». Авторы инициативы называют установленный на ответ двухдневный срок недостаточным, так как за это время клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенников.

ЦБ в ответ на это рекомендовал Ассоциации «Финтех» (АФТ) подготовить дополнительную аргументацию. АФТ это сделала, сказал РБК ее представитель. Предложения банков рассмотрят при обсуждении сокращения избыточных норм, отметил представитель ЦБ.

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В сентябре 2018 г. банки получили право блокировать переводы без согласия клиента на два рабочих дня. За это время организация должна получить от него подтверждение операции. Если связаться с клиентом не удалось, банк должен возобновить операцию. Как следует получить подтверждение, в законе не прописано, но обычно это происходит с помощью телефонных звонков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных