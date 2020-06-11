Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

В сентябре 2018 г. банки получили право блокировать переводы без согласия клиента на два рабочих дня. За это время организация должна получить от него подтверждение операции. Если связаться с клиентом не удалось, банк должен возобновить операцию. Как следует получить подтверждение, в законе не прописано, но обычно это происходит с помощью телефонных звонков.