Банки попросили ЦБ блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сводный документ предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. Подлинность документа изданию подтвердили три источника платежного рынка. Представитель группы «Тинькофф» подтвердил, что она выступила с такой инициативой.
По закону банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе». Авторы инициативы называют установленный на ответ двухдневный срок недостаточным, так как за это время клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенников.
ЦБ в ответ на это рекомендовал Ассоциации «Финтех» (АФТ) подготовить дополнительную аргументацию. АФТ это сделала, сказал РБК ее представитель. Предложения банков рассмотрят при обсуждении сокращения избыточных норм, отметил представитель ЦБ.
В сентябре 2018 г. банки получили право блокировать переводы без согласия клиента на два рабочих дня. За это время организация должна получить от него подтверждение операции. Если связаться с клиентом не удалось, банк должен возобновить операцию. Как следует получить подтверждение, в законе не прописано, но обычно это происходит с помощью телефонных звонков.