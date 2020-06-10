ЦБ поддержал идею усилить контроль за агентами по приему наличных платежей
Центробанк поддержал предложение платежной компании Qiwi усилить контроль за работой платежных агентов, принимающих наличные платежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сводный документ инициатив участников платежного рынка для «регуляторной гильотины». Подлинность документа изданию подтвердили три источника на платежном рынке. Представитель регулятора сообщил, что ЦБ поддерживает эту инициативу.
Авторы предложения уверены, что усиление контроля должно помочь борьбе со схемами обналичивания. Сегодня на рынке приема наличных платежей есть две модели работы платежных агентов: банковские платежные агенты (БПА), принимающие платежи от физлиц по договору с банками, и платежные агенты (ПА), работающие с поставщиком товаров или услуг. И те и другие должны открывать счета в банках, пишет РБК.
От выбора модели регулирования зависит налогообложение, последовательность и прозрачность операций, а также экономика участников, отмечают авторы инициативы. За работой БПА установлен гораздо более жесткий контроль со стороны банков, что делает эту модель работы менее привлекательной, чем «модель платежных агентов».
Существующее положение дел приводит кредитные организации к необходимости поиска компромисса между снижением контроля и ростом лицензионного риска, пояснили в платежной компании. Кроме того, ситуация способствует большому объему злоупотреблений со стороны участников рынка и препятствует окончательному выводу отрасли из «серой зоны».