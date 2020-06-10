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ЦБ поддержал идею усилить контроль за агентами по приему наличных платежей

Ведомости

Центробанк поддержал предложение платежной компании Qiwi усилить контроль за работой платежных агентов, принимающих наличные платежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сводный документ инициатив участников платежного рынка для «регуляторной гильотины». Подлинность документа изданию подтвердили три источника на платежном рынке. Представитель регулятора сообщил, что ЦБ поддерживает эту инициативу.

Авторы предложения уверены, что усиление контроля должно помочь борьбе со схемами обналичивания. Сегодня на рынке приема наличных платежей есть две модели работы платежных агентов: банковские платежные агенты (БПА), принимающие платежи от физлиц по договору с банками, и платежные агенты (ПА), работающие с поставщиком товаров или услуг. И те и другие должны открывать счета в банках, пишет РБК.

От выбора модели регулирования зависит налогообложение, последовательность и прозрачность операций, а также экономика участников, отмечают авторы инициативы. За работой БПА установлен гораздо более жесткий контроль со стороны банков, что делает эту модель работы менее привлекательной, чем «модель платежных агентов».

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Существующее положение дел приводит кредитные организации к необходимости поиска компромисса между снижением контроля и ростом лицензионного риска, пояснили в платежной компании. Кроме того, ситуация способствует большому объему злоупотреблений со стороны участников рынка и препятствует окончательному выводу отрасли из «серой зоны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных