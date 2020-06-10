ЦБ поддержал идею усилить контроль за агентами по приему наличных платежей

Авторы предложения уверены, что усиление контроля должно помочь борьбе со схемами обналичивания. Сегодня на рынке приема наличных платежей есть две модели работы платежных агентов: банковские платежные агенты (БПА), принимающие платежи от физлиц по договору с банками, и платежные агенты (ПА), работающие с поставщиком товаров или услуг. И те и другие должны открывать счета в банках, пишет РБК.