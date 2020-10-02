Visa хочет обязать российские банки переводить деньги по номеру телефона
Международная платежная система Visa разослала своим банкам-участникам письмо с требованием в течение года обеспечить возможность пополнять карты по номеру мобильного телефона, сообщает «Коммерсантъ». Решение направлено на обеспечение конкуренции с Системой быстрых платежей (СБП) Банка России. Наличие документа «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе Visa.
«В данном случае речь идет о требованиях для банков-участников платежной системы Visa относительно поддержки уже существующего сервиса переводов по номеру телефона», — рассказали «Ведомостям» в платежной системе.
Пока банки сами могут решать, предоставлять ли подобную услугу клиентам. Реализация платежного решения Visa станет обязательной с 30 сентября 2021 г. «Компания Visa регулярно и своевременно информирует своих клиентов о всех технических требованиях, необходимых для реализации на стороне банков для правильной работы платежных решений в рамках платежной системы Visa», — заявили в пресс-службе Visa.
На данный момент клиенты разных банков могут совершать переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), запущенную Банком России в январе 2019 г. Сейчас функционал сервиса позволяет проводить операции и между физическими лицами, и переводить средства от юридических лиц в пользу физических. Кроме того, на данный момент банки тестируют возможность выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.
В Visa добавили, что требование будет введено сразу в нескольких странах, включая Россию, Казахстан и Белоруссию с целью предоставления сервиса переводов как внутри страны, так и за границу.