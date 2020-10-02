Visa хочет обязать российские банки переводить деньги по номеру телефона

На данный момент клиенты разных банков могут совершать переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), запущенную Банком России в январе 2019 г. Сейчас функционал сервиса позволяет проводить операции и между физическими лицами, и переводить средства от юридических лиц в пользу физических. Кроме того, на данный момент банки тестируют возможность выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.