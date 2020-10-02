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Visa хочет обязать российские банки переводить деньги по номеру телефона

Ведомости

Международная платежная система Visa разослала своим банкам-участникам письмо с требованием в течение года обеспечить возможность пополнять карты по номеру мобильного телефона, сообщает «Коммерсантъ». Решение направлено на обеспечение конкуренции с Системой быстрых платежей (СБП) Банка России. Наличие документа «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе Visa.

«В данном случае речь идет о требованиях для банков-участников платежной системы Visa относительно поддержки уже существующего сервиса переводов по номеру телефона», — рассказали «Ведомостям» в платежной системе. 

Пока банки сами могут решать, предоставлять ли подобную услугу клиентам. Реализация платежного решения Visa станет обязательной с 30 сентября 2021 г. «Компания Visa регулярно и своевременно информирует своих клиентов о всех технических требованиях, необходимых для реализации на стороне банков для правильной работы платежных решений в рамках платежной системы Visa», — заявили в пресс-службе Visa.

На данный момент клиенты разных банков могут совершать переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), запущенную Банком России в январе 2019 г. Сейчас функционал сервиса позволяет проводить операции и между физическими лицами, и переводить средства от юридических лиц в пользу физических. Кроме того, на данный момент банки тестируют возможность выплаты зарплат по номеру телефона через СБП. 

В Visa добавили, что требование будет введено сразу в нескольких странах, включая Россию, Казахстан и Белоруссию с целью предоставления сервиса переводов как внутри страны, так и за границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных