Visa запустила в России систему мобильных POS-терминалов
Международная платежная система Visa запустила в России технологию Visa Tap to Phone для приема бесконтактных платежей при помощи смартфонов. Она предназначена для малых и средних торгово-сервисных предприятий и призвана помочь сэкономить на оборудовании. Первыми операторами этого сервиса в России стали Сбербанк и банк «Русский стандарт».
«Технология Visa Tap to Phone позволяет превратить смартфон или планшет на базе Android с NFC[1]-модулем в POS-терминал для приема бесконтактных платежей, без дополнительного оборудования», – говорится в сообщении на сайте Visa.
Технология Tap to Phone предполагает, что владельцы предприятий малого и среднего бизнеса могут начать прием бесконтактных платежей, загрузив специальное мобильное приложение на свой смартфон. Они также должны пройти процедуру регистрации в банке-эквайере. Предполагается, что технология поможет снизить нагрузку предприятий по обработке наличных денег, а также увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.
По словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, распространение бесконтактных платежей в стране находится на достаточно высоком уровне. «Более 90% транзакций уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов. С другой стороны, сеть приема безналичных платежей все еще требует развития, особенно в регионах, за пределами крупных городов», – отметил Бернер.