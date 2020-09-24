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Visa запустила в России систему мобильных POS-терминалов

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Международная платежная система Visa запустила в России технологию Visa Tap to Phone для приема бесконтактных платежей при помощи смартфонов. Она предназначена для малых и средних торгово-сервисных предприятий и призвана помочь сэкономить на оборудовании. Первыми операторами этого сервиса в России стали Сбербанк и банк «Русский стандарт».

«Технология Visa Tap to Phone позволяет превратить смартфон или планшет на базе Android с NFC[1]-модулем в POS-терминал для приема бесконтактных платежей, без дополнительного оборудования», – говорится в сообщении на сайте Visa.

Технология Tap to Phone предполагает, что владельцы предприятий малого и среднего бизнеса могут начать прием бесконтактных платежей, загрузив специальное мобильное приложение на свой смартфон. Они также должны пройти процедуру регистрации в банке-эквайере. Предполагается, что технология поможет снизить нагрузку предприятий по обработке наличных денег, а также увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.

По словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, распространение бесконтактных платежей в стране находится на достаточно высоком уровне. «Более 90% транзакций уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов. С другой стороны, сеть приема безналичных платежей все еще требует развития, особенно в регионах, за пределами крупных городов», – отметил Бернер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных