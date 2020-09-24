Visa запустила в России систему мобильных POS-терминалов

Технология Tap to Phone предполагает, что владельцы предприятий малого и среднего бизнеса могут начать прием бесконтактных платежей, загрузив специальное мобильное приложение на свой смартфон. Они также должны пройти процедуру регистрации в банке-эквайере. Предполагается, что технология поможет снизить нагрузку предприятий по обработке наличных денег, а также увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.