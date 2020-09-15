X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок в супермаркетах
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») запустила бесконтактные покупки с помощью мобильного приложения «Экспресс-скан» в нескольких десятках магазинов сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Москве, говорится в сообщении компании.
«Экспресс-скан» — собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что процесс покупки происходит с помощью QR-кодов, размещенных во входной группе магазина. Чтобы собрать корзину, покупателю нужно отсканировать штрихкод товара видеокамерой мобильного телефона.
На выходе оплатить покупку можно в приложении или в кассе самообслуживания платежными картами MasterCard или VISA, привязав их к профилю в приложении, а также через ApplePay и GooglePay. В компании подчеркивают, что в «Экспресс-скане» не предусмотрена возможность покупки алкоголя и сигарет.
Бесконтактные покупки запущены в рамках пилотного проекта в 60 «Пятёрочках» и 30 «Перекрёстках» в Москве. В X5 Retail Group отметили, что внедрение этого формата обусловлено стремлением обезопасить покупателей в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.