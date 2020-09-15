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X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок в супермаркетах

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X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») запустила бесконтактные покупки с помощью мобильного приложения «Экспресс-скан» в нескольких десятках магазинов сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Москве, говорится в сообщении компании.

«Экспресс-скан» — собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что процесс покупки происходит с помощью QR-кодов, размещенных во входной группе магазина. Чтобы собрать корзину, покупателю нужно отсканировать штрихкод товара видеокамерой мобильного телефона.

На выходе оплатить покупку можно в приложении или в кассе самообслуживания платежными картами MasterCard или VISA, привязав их к профилю в приложении, а также через ApplePay и GooglePay. В компании подчеркивают, что в «Экспресс-скане» не предусмотрена возможность покупки алкоголя и сигарет.

Бесконтактные покупки запущены в рамках пилотного проекта в 60 «Пятёрочках» и 30 «Перекрёстках» в Москве. В X5 Retail Group отметили, что внедрение этого формата обусловлено стремлением обезопасить покупателей в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных