X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок в супермаркетах

На выходе оплатить покупку можно в приложении или в кассе самообслуживания платежными картами MasterCard или VISA, привязав их к профилю в приложении, а также через ApplePay и GooglePay. В компании подчеркивают, что в «Экспресс-скане» не предусмотрена возможность покупки алкоголя и сигарет.