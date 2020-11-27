FT узнал о планах Facebook запустить свою криптовалюту в начале следующего года

Facebook впервые объявил о своем проекте международной цифровой валюты в июне 2019 г. Компания планировала запуск цифровых версий сразу нескольких валют, а также их «цифровую комбинацию». Это вызвало опасения со стороны регуляторов из-за создания «синтетической монеты, обеспеченной корзиной валют». По словам одного из собеседников газеты, другие валюты и их «цифровая комбинация» будут запущены позднее. В октябре прошлого года сначала PayPal, а затем Visa, Mastercard и eBay отказались от сотрудничества с проектом.