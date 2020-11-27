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FT узнал о планах Facebook запустить свою криптовалюту в начале следующего года

Ведомости

Facebook планирует запустить свою криптовалюту Libra в январе следующего года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. 

«Точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу в качестве платежного сервиса от швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками, но может наступить уже в январе», — пишет газета.

При этом ее выпуск, как ожидается, пройдет в ограниченном формате: сначала компания выпустит одну монету, которая будет обеспечиваться долларом в соотношении один к одному.

Facebook впервые объявил о своем проекте международной цифровой валюты в июне 2019 г. Компания планировала запуск цифровых версий сразу нескольких валют, а также их «цифровую комбинацию». Это вызвало опасения со стороны регуляторов из-за создания «синтетической монеты, обеспеченной корзиной валют». По словам одного из собеседников газеты, другие валюты и их «цифровая комбинация» будут запущены позднее. В октябре прошлого года сначала PayPal, а затем Visa, Mastercard и eBay отказались от сотрудничества с проектом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных