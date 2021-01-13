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Минюст захотел получить доступ к банковской тайне

Ведомости

Министерство юстиции подготовило законопроект, согласно которому ведомство может получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной, сообщила газета «Известия». Минюст подтвердил изданию разработку документа.

Законопроект, по данным министерства, был разработан для госнадзора за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Его принятие не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и других последствий для НКО, отметили в министерстве.

В пресс-службе правительства сообщили, что документ должен поступить в правительство в июне, в сентябре планируется внести его на рассмотрение в Госдуму. По словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергея Гаврилова, принятие документа поможет Минюсту выполнять свою функцию по контролю за НКО.

В декабре прошлого года Минфин подготовил два законопроекта, в соответствии с которыми Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получить доступ к банковской тайне, а Банк России — к налоговой тайне, писал «Коммерсантъ». Сейчас ФНС в обязательном порядке получает от банков сведения об открытии или закрытии счетов, а также об изменении реквизитов в рамках валютного контроля. Информацию об операциях по счетам налоговики могут узнать только по отдельному запросу. Если же новые предложения Минфина будут приняты, необходимость в запросе пропадет, так как данные будут передаваться в рамках регулярного информационного обмена. 

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: ФНС может получить доступ к банковской тайне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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