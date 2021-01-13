Минюст захотел получить доступ к банковской тайне

В декабре прошлого года Минфин подготовил два законопроекта, в соответствии с которыми Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получить доступ к банковской тайне, а Банк России — к налоговой тайне, писал «Коммерсантъ». Сейчас ФНС в обязательном порядке получает от банков сведения об открытии или закрытии счетов, а также об изменении реквизитов в рамках валютного контроля. Информацию об операциях по счетам налоговики могут узнать только по отдельному запросу. Если же новые предложения Минфина будут приняты, необходимость в запросе пропадет, так как данные будут передаваться в рамках регулярного информационного обмена.