Минюст захотел получить доступ к банковской тайне
Министерство юстиции подготовило законопроект, согласно которому ведомство может получить доступ к сведениям, являющимся банковской тайной, сообщила газета «Известия». Минюст подтвердил изданию разработку документа.
Законопроект, по данным министерства, был разработан для госнадзора за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Его принятие не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и других последствий для НКО, отметили в министерстве.
В пресс-службе правительства сообщили, что документ должен поступить в правительство в июне, в сентябре планируется внести его на рассмотрение в Госдуму. По словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергея Гаврилова, принятие документа поможет Минюсту выполнять свою функцию по контролю за НКО.
В декабре прошлого года Минфин подготовил два законопроекта, в соответствии с которыми Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получить доступ к банковской тайне, а Банк России — к налоговой тайне, писал «Коммерсантъ». Сейчас ФНС в обязательном порядке получает от банков сведения об открытии или закрытии счетов, а также об изменении реквизитов в рамках валютного контроля. Информацию об операциях по счетам налоговики могут узнать только по отдельному запросу. Если же новые предложения Минфина будут приняты, необходимость в запросе пропадет, так как данные будут передаваться в рамках регулярного информационного обмена.