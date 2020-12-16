«Коммерсантъ»: ФНС может получить доступ к банковской тайне

В ФНС изданию пояснили, что новые меры не означают отмены действия банковской и налоговой тайны. Подразумевается, что снизится число запросов налоговиков в банки по поводу операций по счетам. Доступ к выпискам по операциям на счетах физлиц не предусмотрен. Такую информацию можно будет получить лишь при дополнительном согласии вышестоящего налогового органа, руководителя или замруководителя ФНС при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребовании у них документов в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ, то есть в очень узком перечне случаев.