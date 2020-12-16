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«Коммерсантъ»: ФНС может получить доступ к банковской тайне

Ведомости

Минфин подготовил два законопроекта, в соответствии с которыми Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получить доступ к банковской тайне, а Банк России — к налоговой тайне, сообщил «Коммерсантъ». 

Минфин утверждает, что такая мера необходима. «Недобросовестные налогоплательщики, реализуя политику агрессивного налогового планирования, применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения, характеризующиеся высокой латентностью», — цитирует газета пояснительную записку к проекту ведомства. Таким образом, изменения призваны увеличить эффективность работы налоговиков по выявлению схем минимизации налогов.

Сейчас ФНС в обязательном порядке получает от банков сведения об открытии или закрытии счетов, а также об изменении реквизитов в рамках валютного контроля. Информацию об операциях по счетам налоговики могут узнать только по отдельному запросу. Если же новые предложения Минфина будут приняты, необходимость в запросе пропадет, так как данные будут передаваться в рамках регулярного информационного обмена. 

Банк России, в свою очередь, сможет эффективнее выполнять функции регулятора благодаря получению информации о доходах юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также о сомнительных операциях, объектах налогообложения и задолженности банковских клиентов перед бюджетом, отмечает «Коммерсантъ».

В ФНС изданию пояснили, что новые меры не означают отмены действия банковской и налоговой тайны. Подразумевается, что снизится число запросов налоговиков в банки по поводу операций по счетам. Доступ к выпискам по операциям на счетах физлиц не предусмотрен. Такую информацию можно будет получить лишь при дополнительном согласии вышестоящего налогового органа, руководителя или замруководителя ФНС при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребовании у них документов в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ, то есть в очень узком перечне случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных