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Fesco рефинансировала кредит ВТБ на $323 млн

Ведомости

Транспортная группа Fesco подписала кредитный договор с ВТБ на $323 млн для рефинансирования текущего долга перед этим же банком в размере $376 млн, говорится в сообщении Fesco.

«Fesco сообщает о подписании кредитного договора с банком ВТБ на сумму 25,8 млрд руб. ($323 млн) для рефинансирования текущих обязательств группы. Полученные средства направлены на погашение основной части существующей финансовой задолженности перед банком, которая на 1 апреля 2021 г. составляла $376 млн», — сообщает компания.

Отмечается, что по результатам сделки Fesco получила более комфортные условия обслуживания долга: снижение процентной ставки, изменение валютной структуры долга, которое позволит обеспечить принцип естественного хеджирования валютных рисков, продление срока погашения основного долга и сокращение суммы ежеквартального платежа.

Данное изменение долговых параметров стало возможным благодаря значительному улучшению финансовых показателей группы в течение последних трех лет.

Fesco планирует и дальше развивать сотрудничество с ВТБ, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования для реализации новых проектов группы, говорится в сообщении. Чистая прибыль группы по итогам первого полугодия 2020 г. (за весь прошлый год отчет еще не опубликован) составила 5,27 млрд руб. против убытка 1,2 млрд за первое полугодие 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных