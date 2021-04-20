Fesco рефинансировала кредит ВТБ на $323 млн
«Fesco сообщает о подписании кредитного договора с банком ВТБ на сумму 25,8 млрд руб. ($323 млн) для рефинансирования текущих обязательств группы. Полученные средства направлены на погашение основной части существующей финансовой задолженности перед банком, которая на 1 апреля 2021 г. составляла $376 млн», — сообщает компания.
Отмечается, что по результатам сделки Fesco получила более комфортные условия обслуживания долга: снижение процентной ставки, изменение валютной структуры долга, которое позволит обеспечить принцип естественного хеджирования валютных рисков, продление срока погашения основного долга и сокращение суммы ежеквартального платежа.
Данное изменение долговых параметров стало возможным благодаря значительному улучшению финансовых показателей группы в течение последних трех лет.
Fesco планирует и дальше развивать сотрудничество с ВТБ, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования для реализации новых проектов группы, говорится в сообщении. Чистая прибыль группы по итогам первого полугодия 2020 г. (за весь прошлый год отчет еще не опубликован) составила 5,27 млрд руб. против убытка 1,2 млрд за первое полугодие 2019 г.