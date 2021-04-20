Fesco рефинансировала кредит ВТБ на $323 млн

Fesco планирует и дальше развивать сотрудничество с ВТБ, в том числе в части привлечения дополнительного финансирования для реализации новых проектов группы, говорится в сообщении. Чистая прибыль группы по итогам первого полугодия 2020 г. (за весь прошлый год отчет еще не опубликован) составила 5,27 млрд руб. против убытка 1,2 млрд за первое полугодие 2019 г.