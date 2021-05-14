Путин предложил Совбезу обсудить безопасность российской финансовой системы
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить безопасность российской финансовой системы, передает пресс-служба Кремля.
«Мы поговорим сегодня об обеспечении наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют. Это серьёзные вопросы, которые требуют внимательного профессионального рассмотрения», — сказал глава государства.
В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может исключать угрозу отключения страны от системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Ранее в ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. Документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу (ЕС).
При этом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о создании в стране собственной системы передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае реализации угроз Запада.