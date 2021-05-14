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Путин предложил Совбезу обсудить безопасность российской финансовой системы

Ведомости

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить безопасность российской финансовой системы, передает пресс-служба Кремля.

«Мы поговорим сегодня об обеспечении наших интересов и безопасности российской финансовой системы применительно к разработкам в ведущих государствах мира национальных цифровых валют. Это серьёзные вопросы, которые требуют внимательного профессионального рассмотрения», — сказал глава государства.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может исключать угрозу отключения страны от системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Ранее в ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. Документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу (ЕС).

При этом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о создании в стране собственной системы передачи информации для сохранения возможности обмена электронными сообщениями в случае реализации угроз Запада.

Ранее по теме: Дерипаска призвал скорее ввести цифровой рубль на случай отключения от SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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