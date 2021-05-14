Путин предложил Совбезу обсудить безопасность российской финансовой системы

Ранее в ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. Документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу (ЕС).