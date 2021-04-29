Дерипаска призвал скорее ввести цифровой рубль на случай отключения от SWIFT
В России необходимо как можно скорее ввести цифровой рубль на случай отключения страны от международной системы банковских платежей SWIFT для обеспечения внешнеторговых расчетов. Об этом написал у себя в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска.
«Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT... Еще одно напоминание, и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам — о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля», — написал Дерипаска, отметив, что «особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспорто-импортных расчетов».
Накануне в Европарламенте группа депутатов предложила проект резолюции, предполагающий выдвижение требования об отключении России от SWIFT и остановке строительства «Северного потока — 2». Из документа следует, что подобные меры могут быть приняты в случае вторжения России на Украину. Однако в целом они связаны и с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и дипломатическим скандалом России с Чехией.
В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии у Евросоюза подобных полномочий. В Кремле подтвердили наличие угрозы отключения России от SWIFT. Однако заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также глава МИД Сергей Лавров заявили, что Россия имеет базу для создания аналога SWIFT.
В декабре 2020 г. первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что при развитии странами собственных цифровых валют — включая внедрение цифрового рубля в России — SWIFT может утратить свою необходимость. Такой платежный инструмент ЦБ начал разрабатывать в октябре прошлого года и объявил о начале его тестирования в 2022 г.