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Дерипаска призвал скорее ввести цифровой рубль на случай отключения от SWIFT

Ведомости

В России необходимо как можно скорее ввести цифровой рубль на случай отключения страны от международной системы банковских платежей SWIFT для обеспечения внешнеторговых расчетов. Об этом написал у себя в Telegram бизнесмен Олег Дерипаска.

«Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT... Еще одно напоминание, и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам — о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля», — написал Дерипаска, отметив, что «особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспорто-импортных расчетов».

Накануне в Европарламенте группа депутатов предложила проект резолюции, предполагающий выдвижение требования об отключении России от SWIFT и остановке строительства «Северного потока — 2». Из документа следует, что подобные меры могут быть приняты в случае вторжения России на Украину. Однако в целом они связаны и с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и дипломатическим скандалом России с Чехией.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об отсутствии у Евросоюза подобных полномочий. В Кремле подтвердили наличие угрозы отключения России от SWIFT. Однако заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также глава МИД Сергей Лавров заявили, что Россия имеет базу для создания аналога SWIFT. 

В декабре 2020 г. первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что при развитии странами собственных цифровых валют — включая внедрение цифрового рубля в России — SWIFT может утратить свою необходимость. Такой платежный инструмент ЦБ начал разрабатывать в октябре прошлого года и объявил о начале его тестирования в 2022 г.

Ранее по теме: Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных