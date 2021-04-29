Дерипаска призвал скорее ввести цифровой рубль на случай отключения от SWIFT

Накануне в Европарламенте группа депутатов предложила проект резолюции, предполагающий выдвижение требования об отключении России от SWIFT и остановке строительства «Северного потока — 2». Из документа следует, что подобные меры могут быть приняты в случае вторжения России на Украину. Однако в целом они связаны и с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и дипломатическим скандалом России с Чехией.