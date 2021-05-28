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Костин сравнил ограничение потребкредитования с работой заключенных на БАМе

Ведомости

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе III съезда Ассоциации банков России (АБР) выступил против излишнего административного регулирования банковской деятельности, сопоставив намерение Центробанка ограничить выдачу потребительских ссуд закредитованным гражданам с идеей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлечь к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) заключенных.

«Сейчас вот ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране», — сказала глава кредитной организации. «Конечно, может быть, такое сравнение не совсем адекватное, но тем не менее я бы все-таки хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много, и все-таки не прибегал к широкому спектру административных ограничений», — пояснил он (цитата по «Интерфакс»).

Подобным образом Костин высказался об инициативе ЦБ на законодательном уровне предоставить его совету директоров право устанавливать для банков предельную долю высокорискованных видов ссуд — потребкредитов и микрозаймов, которую те могут выдать заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки в течение квартала. О проработке данной нормы регулятор объявил 20 января, а 24 марта соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. 

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, также присутствовавшая на съезде АБР, выразила удовлетворенность тем, что правительство России согласовало законопроект. Костин же заявил об обеспокоенности в связи с созданием прецедента перехода от экономических методов регулирования к «жестко административным» и подчеркнул, что такой принцип вызывает у ВТБ «некие сомнения».

Вчера ЦБ сообщил, что к 1 апреля текущего года уровень долговой нагрузки россиян обновил исторический максимум, достигнув 11,9%. К той же дате 2020 г. показатель составлял 10,9% и на тот момент был рекордным. Регулятор пояснил, что основная причина роста данного значения кроется в быстрых темпах потребительского кредитования, которое несоразмерно тому, как увеличиваются доходы населения. Последние, по данным Росстата, в первом квартале этого года сократились на 3,6% в годовом выражении.

Ранее по теме: ЦБ сообщил о росте долговой нагрузки на граждан почти до 12%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных