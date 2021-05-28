Костин сравнил ограничение потребкредитования с работой заключенных на БАМе
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе III съезда Ассоциации банков России (АБР) выступил против излишнего административного регулирования банковской деятельности, сопоставив намерение Центробанка ограничить выдачу потребительских ссуд закредитованным гражданам с идеей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлечь к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) заключенных.
«Сейчас вот ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране», — сказала глава кредитной организации. «Конечно, может быть, такое сравнение не совсем адекватное, но тем не менее я бы все-таки хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много, и все-таки не прибегал к широкому спектру административных ограничений», — пояснил он (цитата по «Интерфакс»).
Подобным образом Костин высказался об инициативе ЦБ на законодательном уровне предоставить его совету директоров право устанавливать для банков предельную долю высокорискованных видов ссуд — потребкредитов и микрозаймов, которую те могут выдать заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки в течение квартала. О проработке данной нормы регулятор объявил 20 января, а 24 марта соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, также присутствовавшая на съезде АБР, выразила удовлетворенность тем, что правительство России согласовало законопроект. Костин же заявил об обеспокоенности в связи с созданием прецедента перехода от экономических методов регулирования к «жестко административным» и подчеркнул, что такой принцип вызывает у ВТБ «некие сомнения».
Вчера ЦБ сообщил, что к 1 апреля текущего года уровень долговой нагрузки россиян обновил исторический максимум, достигнув 11,9%. К той же дате 2020 г. показатель составлял 10,9% и на тот момент был рекордным. Регулятор пояснил, что основная причина роста данного значения кроется в быстрых темпах потребительского кредитования, которое несоразмерно тому, как увеличиваются доходы населения. Последние, по данным Росстата, в первом квартале этого года сократились на 3,6% в годовом выражении.