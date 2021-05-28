Костин сравнил ограничение потребкредитования с работой заключенных на БАМе

«Сейчас вот ФСИН, кстати, предложила, чтобы зэки строили БАМ. Все говорят: хорошо и зэкам, и экономике. Но как-то мурашки по коже идут, как бы этот опыт не распространился более широко по нашей стране», — сказала глава кредитной организации. «Конечно, может быть, такое сравнение не совсем адекватное, но тем не менее я бы все-таки хотел, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много, и все-таки не прибегал к широкому спектру административных ограничений», — пояснил он (цитата по «Интерфакс»).