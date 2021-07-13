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ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавшим от наводнений в Крыму и Сочи

Ведомости

Центробанк рекомендовал кредитным организациям реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Краснодарском крае и Крыму, вплоть до прощения долга, и не учитывать это в кредитной истории заемщика. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе регулятора.

«Это могут быть различные формы реструктуризации задолженности, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также отказ от взыскания на заложенное по обязательствам имущество. Бюро кредитных историй рекомендовано не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга таких заемщиков», — говорится в сообщении. Данная рекомендация касается как потребительских кредитов, так и ипотечных.

В ЦБ напомнили, что аналогичная практика применялась в других регионах стихийных бедствий в прошлом, «и кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций».

В июне от наводнений пострадал южный берег Крыма, включая Ялту. На полуострове был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Местные власти провели эвакуацию части местных жителей, в том числе с помощью военных. Согласно предварительным данным властей, ущерб от ЧС в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб.

В начале июля из-за дождя из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов Краснодарского края. Со 2 июля в городе действует штормовое предупреждение, кроме того, в результате прошедшего вчера урагана погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько деревьев. 5 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов Сочи в случае ухудшения погодных условий.

Банк России в связи со стихийными бедствиями в отдельных районах Крыма и Краснодарского края рекомендовал кредиторам при поступлении обращений от пострадавших (с приложением подтверждающих документов) предпринимать меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой. Это могут быть различные формы реструктуризации задолженности, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также отказ от взыскания на заложенное по обязательствам имущество. Бюро кредитных историй рекомендовано не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга таких заемщиков. Аналогичная практика применялась Банком России в других регионах стихийных бедствий в прошлом, и кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных