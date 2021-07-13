ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавшим от наводнений в Крыму и Сочи
Центробанк рекомендовал кредитным организациям реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Краснодарском крае и Крыму, вплоть до прощения долга, и не учитывать это в кредитной истории заемщика. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе регулятора.
«Это могут быть различные формы реструктуризации задолженности, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также отказ от взыскания на заложенное по обязательствам имущество. Бюро кредитных историй рекомендовано не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга таких заемщиков», — говорится в сообщении. Данная рекомендация касается как потребительских кредитов, так и ипотечных.
В ЦБ напомнили, что аналогичная практика применялась в других регионах стихийных бедствий в прошлом, «и кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций».
В июне от наводнений пострадал южный берег Крыма, включая Ялту. На полуострове был введен режим ЧС после выпадения почти двух месячных норм осадков. Местные власти провели эвакуацию части местных жителей, в том числе с помощью военных. Согласно предварительным данным властей, ущерб от ЧС в Крыму оценивается в 12,5 млрд руб.
В начале июля из-за дождя из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов Краснодарского края. Со 2 июля в городе действует штормовое предупреждение, кроме того, в результате прошедшего вчера урагана погиб один человек, еще двое пострадали. В городе были перебои с подачей электроэнергии, ураган снес несколько деревьев. 5 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить пункты временного содержания для жителей подтопленных районов Сочи в случае ухудшения погодных условий.
Банк России в связи со стихийными бедствиями в отдельных районах Крыма и Краснодарского края рекомендовал кредиторам при поступлении обращений от пострадавших (с приложением подтверждающих документов) предпринимать меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой. Это могут быть различные формы реструктуризации задолженности, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также отказ от взыскания на заложенное по обязательствам имущество. Бюро кредитных историй рекомендовано не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга таких заемщиков. Аналогичная практика применялась Банком России в других регионах стихийных бедствий в прошлом, и кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций.