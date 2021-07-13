ЦБ рекомендовал реструктурировать долги пострадавшим от наводнений в Крыму и Сочи

Банк России в связи со стихийными бедствиями в отдельных районах Крыма и Краснодарского края рекомендовал кредиторам при поступлении обращений от пострадавших (с приложением подтверждающих документов) предпринимать меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой. Это могут быть различные формы реструктуризации задолженности, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также отказ от взыскания на заложенное по обязательствам имущество. Бюро кредитных историй рекомендовано не учитывать такие реструктуризации при формировании кредитных историй и расчете индивидуального рейтинга таких заемщиков. Аналогичная практика применялась Банком России в других регионах стихийных бедствий в прошлом, и кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций.