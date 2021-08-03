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Аналитики спрогнозировали падение выдачи ипотеки на четверть

Ведомости

Объем выдачи ипотеки в России в июле будет примерно на четверть меньше, чем в июне, говорится в прогнозе ВТБ.

Ранее аналитики «Дом.РФ» и Frank RG сообщили, что в первый месяц лета этого года российские банки выдали гражданам 173 000 ипотечных кредитов на 534 млрд руб. Это на 42 и 85% соответственно превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.

«Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику», — заявил вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

В июле, по данным банка, россияне взяли ипотеку на 420 млрд руб. С начала года объем выдачи превысил рекордные для данного периода 3 трлн руб.

Дячкин добавил, что сейчас рынок адаптируется к новым условиям. Кроме того, на него влияют сезонный фактор и период летних отпусков. При этом в ВТБ ожидают, что по итогам года объем продаж ипотеки в России может установить исторический рекорд в 5 трлн руб.

В апреле прошлого года власти России запустили льготную ипотечную программу «Господдержка 2020», которая позволяла оформить кредит на покупку жилья в новостройке по фиксированной ставке до 6,5% годовых. При этом максимальная сумма ссуды составляла 6 млн руб. для всех регионов страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, где показатель достигал 12 млн руб. После того, как темпы роста данного вида кредитования стали стремительно увеличиваться и на ипотечном рынке возник «перегрев», правительство изменило условия программы. С июля ставка повышена до 7% годовых, а сумма кредитования снижена до 3 млн для всех субъектов России. После изменения условий программы объем выдачи по ней сократился в два раза, сообщила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее по теме: Объем выдачи ипотеки в России вырос за год на 76%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных