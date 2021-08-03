Аналитики спрогнозировали падение выдачи ипотеки на четверть

В апреле прошлого года власти России запустили льготную ипотечную программу «Господдержка 2020», которая позволяла оформить кредит на покупку жилья в новостройке по фиксированной ставке до 6,5% годовых. При этом максимальная сумма ссуды составляла 6 млн руб. для всех регионов страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, где показатель достигал 12 млн руб. После того, как темпы роста данного вида кредитования стали стремительно увеличиваться и на ипотечном рынке возник «перегрев», правительство изменило условия программы. С июля ставка повышена до 7% годовых, а сумма кредитования снижена до 3 млн для всех субъектов России. После изменения условий программы объем выдачи по ней сократился в два раза, сообщила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.