Финансисты предложили на пять лет не допускать к банкротству за подачу ложных сведений
Участники финансового рынка предложили запретить гражданам, подавшим ложные данные в рамках процедуры внесудебного банкротства, повторно обращаться в течение пяти лет, пишут «Известия» со ссылкой на заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующий законопроект Минэкономразвития.
Авторы заключения отметили, что столь строгая мера применима, если злоупотребление гражданина привело к «необоснованному введению в отношении него процедуры внесудебного банкротства и ее последующему прекращению». Нововведение позволит стимулировать законопослушное и добросовестное поведение со стороны россиян.
Кроме того, предлагается увеличить срок повторного обращения с заявлением на внесудебное банкротство при возврате предыдущего запроса с одного до шести месяцев, поскольку действующая норма повышает нагрузку на МФЦ и кредиторов.
Минэк в свою очередь считает ужесточение повторного обращения за банкротством нецелесообразным, заметив, что при нарушении требований процедуры документы возвращаются заявителю еще на уровне МФЦ и кредитору нет надобности обращаться в суд.
В НСФР также выступили против идеи Минэка увеличить до 1 млн руб. максимальную сумма долга, с которой граждане могут подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве.