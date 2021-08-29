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Финансисты предложили на пять лет не допускать к банкротству за подачу ложных сведений

Ведомости

Участники финансового рынка предложили запретить гражданам, подавшим ложные данные в рамках процедуры внесудебного банкротства, повторно обращаться в течение пяти лет, пишут «Известия» со ссылкой на заключение Национального совета финансового рынка (НСФР) на соответствующий законопроект Минэкономразвития.

Авторы заключения отметили, что столь строгая мера применима, если злоупотребление гражданина привело к «необоснованному введению в отношении него процедуры внесудебного банкротства и ее последующему прекращению». Нововведение позволит стимулировать законопослушное и добросовестное поведение со стороны россиян.

Кроме того, предлагается увеличить срок повторного обращения с заявлением на внесудебное банкротство при возврате предыдущего запроса с одного до шести месяцев, поскольку действующая норма повышает нагрузку на МФЦ и кредиторов. 

Минэк в свою очередь считает ужесточение повторного обращения за банкротством нецелесообразным, заметив, что при нарушении требований процедуры документы возвращаются заявителю еще на уровне МФЦ и кредитору нет надобности обращаться в суд.

В НСФР также выступили против идеи Минэка увеличить до 1 млн руб. максимальную сумма долга, с которой граждане могут подать в  МФЦ заявление о внесудебном банкротстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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