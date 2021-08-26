Финансисты раскритиковали идею упростить внесудебное банкротство для россиян
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минэкономразвития негативный отзыв на законопроект ведомства, вдвое — до 1 млн руб. — увеличивающий максимальную сумма долга, с которой граждане могут подать в многофункциональный центр (МФЦ) заявление о внесудебном банкротстве, сообщает «Коммерсантъ».
В НСФР пояснили, что при повышении суммы до 1 млн руб. под внесудебное банкротство могут попасть люди с долгами по ипотеке. Это, в свою очередь, создаст трудности для добросовестных кредиторов в реализации прав залогодержателей в виде приостановления взыскания по исполнительным документам. В итоге банки будут вынуждены ужесточить требования по кредитованию.
«По большому количеству долгов мы лишимся возможности взыскания долга, так как не будет производиться анализа обоснованности признания должника банкротом», — предупредили участники финансового рынка.
Глава НСФР Андрей Емелин также отметил, что проблема заключается еще и в отсутствии коммуникации между МФЦ и бюро кредитных историй (БКИ). По его словам, в МФЦ запрашивают лишь данные об исполнительных производствах в отношении того, кто подал заявление на банкротство, тогда как сведения о кредиторах, получаемые от должника, в центрах не проверяют. Это создает риски нарушения условия о максимальном размере долга для внесудебного банкротства, резюмировал Емелин.
Наконец, финансисты отметили, что сейчас МФЦ не обязан уведомлять БКИ о начале внесудебного банкротства гражданина. Таким образом, кредитор при обращении к нему за ссудой может не знать, что потенциальным клиентом является будущий банкрот.
Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, в свою очередь, отметил, что обязанность граждан предоставлять исчерпывающий список кредиторов и размер обязательств перед ними закреплена на законодательном уровне. Кроме того, согласно новому законопроекту, кредиторы смогут обратиться в суд в случае несогласия с указанными в заявлении на банкротство данными с иском о неприменении правила об освобождении от долгов.