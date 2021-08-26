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Финансисты раскритиковали идею упростить внесудебное банкротство для россиян

Ведомости

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минэкономразвития негативный отзыв на законопроект ведомства, вдвое — до 1 млн руб. — увеличивающий максимальную сумма долга, с которой граждане могут подать в многофункциональный центр (МФЦ) заявление о внесудебном банкротстве, сообщает «Коммерсантъ».

В НСФР пояснили, что при повышении суммы до 1 млн руб. под внесудебное банкротство могут попасть люди с долгами по ипотеке. Это, в свою очередь, создаст трудности для добросовестных кредиторов в реализации прав залогодержателей в виде приостановления взыскания по исполнительным документам. В итоге банки будут вынуждены ужесточить требования по кредитованию.

«По большому количеству долгов мы лишимся возможности взыскания долга, так как не будет производиться анализа обоснованности признания должника банкротом», — предупредили участники финансового рынка.

Глава НСФР Андрей Емелин также отметил, что проблема заключается еще и в отсутствии коммуникации между МФЦ и бюро кредитных историй (БКИ). По его словам, в МФЦ запрашивают лишь данные об исполнительных производствах в отношении того, кто подал заявление на банкротство, тогда как сведения о кредиторах, получаемые от должника, в центрах не проверяют. Это создает риски нарушения условия о максимальном размере долга для внесудебного банкротства, резюмировал Емелин.

Наконец, финансисты отметили, что сейчас МФЦ не обязан уведомлять БКИ о начале внесудебного банкротства гражданина. Таким образом, кредитор при обращении к нему за ссудой может не знать, что потенциальным клиентом является будущий банкрот.

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, в свою очередь, отметил, что обязанность граждан предоставлять исчерпывающий список кредиторов и размер обязательств перед ними закреплена на законодательном уровне. Кроме того, согласно новому законопроекту, кредиторы смогут обратиться в суд в случае несогласия с указанными в заявлении на банкротство данными с иском о неприменении правила об освобождении от долгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных