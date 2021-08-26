Финансисты раскритиковали идею упростить внесудебное банкротство для россиян

Глава НСФР Андрей Емелин также отметил, что проблема заключается еще и в отсутствии коммуникации между МФЦ и бюро кредитных историй (БКИ). По его словам, в МФЦ запрашивают лишь данные об исполнительных производствах в отношении того, кто подал заявление на банкротство, тогда как сведения о кредиторах, получаемые от должника, в центрах не проверяют. Это создает риски нарушения условия о максимальном размере долга для внесудебного банкротства, резюмировал Емелин.