ОНФ предложил сделать приставов ответственными за внесудебное банкротство

ОНФ предложил сделать приставов ответственными за внесудебное банкротствоПроблему банкротств это не решит, а лишь усугубит, считают эксперты
Организацию внесудебного банкротства граждан ради повышения ее эффективности предлагают передать судебным приставам – сейчас этим занимаются многофункциональные центры (МФЦ). Письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с такой инициативой направил Общероссийский народный фронт (ОНФ). «Ведомости» ознакомились с копией документа, в аппарате правительства подтвердили получение письма.
Возможность внесудебного банкротства ввели в качестве альтернативы судебного. С 1 сентября 2020 г. должник может бесплатно подать заявление в МФЦ, если его долги не менее 50 000 и не более 500 000 руб., а также если в его отношении завершено исполнительное производство из-за отсутствия дохода и имущества для взыскания. Внесудебное банкротство должно длиться полгода и завершается признанием долгов безнадежными.