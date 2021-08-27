ОНФ предложил сделать приставов ответственными за внесудебное банкротство

Возможность внесудебного банкротства ввели в качестве альтернативы судебного. С 1 сентября 2020 г. должник может бесплатно подать заявление в МФЦ, если его долги не менее 50 000 и не более 500 000 руб., а также если в его отношении завершено исполнительное производство из-за отсутствия дохода и имущества для взыскания. Внесудебное банкротство должно длиться полгода и завершается признанием долгов безнадежными.