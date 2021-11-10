Курс биткойна впервые достиг $69 000
Стоимость биткойна в ходе сегодняшних торгов, к 17:16 мск, впервые в истории достигла $69 000, следует из данных Binance. После этого цена первой по капитализации криптовалюты чуть снизилась. К 18:30 мск она торговалась уже по $68 303 за штуку.
За последние несколько дней стоимость биткойна неоднократно обновляла исторические максимумы. До этого она достигала пика 14 апреля — $64 882. Впоследствии актив стал дешеветь и к 22 июня упал до $28 765, а затем вновь начал постепенно дорожать. К ускоренному росту биткойн перешел в конце сентября.
Ранее аналитики заявили, что первая криптовалюта дорожает, потому что на фоне быстрого роста потребительских цен в мире инвесторы стали искать альтернативные средства сбережения. Сегодняшние данные по инфляции в США, которая в октябре ускорилась до 6,2% в годовом выражении и достигла максимума с декабря 1990 г., подтвердили, что биткойн может стать способом хеджирования инфляции, пишет Bloomberg. Так, сторонники криптовалют утверждают, что, в отличие от доллара или любой другой традиционной валюты, цифровая монета не может быть обесценена действиями правительства или центрального банка.
Некоторые эксперты утверждают, что если инвесторы решат, что вложения в биткойн схожи с вложениями в золото, то первый может сохранить свою ценность на протяжении длительного времени — 100 лет и более. В то же время аналитики указывают на сильную волатильность данного актива и на то, что люди пока «не переживали инфляцию с криптовалютами».
«Золото веками работало при хеджировании инфляции, поэтому люди должны использовать золото в сочетании с биткойном для хеджирования», — заявил главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Малей.
8 ноября капитализация мирового рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 трлн. Сегодня, по данным Coinmarketcap, она составляет $2,97 трлн. Биткойн занимает долю в 43,5% от общего объема.