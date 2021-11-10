Курс биткойна впервые достиг $69 000

Некоторые эксперты утверждают, что если инвесторы решат, что вложения в биткойн схожи с вложениями в золото, то первый может сохранить свою ценность на протяжении длительного времени — 100 лет и более. В то же время аналитики указывают на сильную волатильность данного актива и на то, что люди пока «не переживали инфляцию с криптовалютами».