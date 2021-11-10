Годовая инфляция в США достигла максимума более чем за 30 лет
Инфляция в Соединенных Штатах в октябре 2021 г. ускорилась до 6,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства труда США. Это максимальный показатель с декабря 1990 г.
Темпы роста цен в октябре оказались выше ожиданий аналитиков Dow Jones (5,9%). В месячном выражении цены за этот период увеличились на 0,9% против прогнозируемых 0,6%. Для сравнения: в сентябре этот показатель составил 5,4%.
Цены на топливо в октябре подскочили на 12,3%, увеличившись с октября прошлого года на 59,1%. Электроэнергия подорожала на 4,8% за месяц и 30% за год, продукты питания — на 0,9% и 5,4% соответственно. Инфляция не обошла стороной и автомобильный рынок: цены на машины с пробегом выросли на 2,5% за октябрь и 26,4% за последний год, на новые автомобили — на 1,4% и 9,8%.
Федеральная резервная система (ФРС) 3 ноября заявила, что повышение цен будет временным, однако признала, что инфляционное давление продолжается дольше, чем ожидалось. Регулятор начал сокращать программу количественного смягчения и в тринадцатый раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых.