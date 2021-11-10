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Годовая инфляция в США достигла максимума более чем за 30 лет

Ведомости

Инфляция в Соединенных Штатах в октябре 2021 г. ускорилась до 6,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства труда США. Это максимальный показатель с декабря 1990 г.

Темпы роста цен в октябре оказались выше ожиданий аналитиков Dow Jones (5,9%). В месячном выражении цены за этот период увеличились на 0,9% против прогнозируемых 0,6%. Для сравнения: в сентябре этот показатель составил 5,4%.

Цены на топливо в октябре подскочили на 12,3%, увеличившись с октября прошлого года на 59,1%. Электроэнергия подорожала на 4,8% за месяц и 30% за год, продукты питания — на 0,9% и 5,4% соответственно. Инфляция не обошла стороной и автомобильный рынок: цены на машины с пробегом выросли на 2,5% за октябрь и 26,4% за последний год, на новые автомобили — на 1,4% и 9,8%. 

Федеральная резервная система (ФРС) 3 ноября заявила, что повышение цен будет временным, однако признала, что инфляционное давление продолжается дольше, чем ожидалось. Регулятор начал сокращать программу количественного смягчения и в тринадцатый раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных