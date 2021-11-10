Годовая инфляция в США достигла максимума более чем за 30 лет

Цены на топливо в октябре подскочили на 12,3%, увеличившись с октября прошлого года на 59,1%. Электроэнергия подорожала на 4,8% за месяц и 30% за год, продукты питания — на 0,9% и 5,4% соответственно. Инфляция не обошла стороной и автомобильный рынок: цены на машины с пробегом выросли на 2,5% за октябрь и 26,4% за последний год, на новые автомобили — на 1,4% и 9,8%.