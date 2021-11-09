ФРС заявила об угрозе для экономики США из-за ситуации на рынке недвижимости Китая

ФРС ссылается на высокий уровень задолженности китайских компаний и региональных властей, а также существенную долговую нагрузку на финансовый сектор, особенно в малых и средних банках. В этих условиях повышенное внимание китайских регуляторов к закредитованным организациям может вызвать проблемы у компаний с высокой долговой нагрузкой, особенно в секторе недвижимости.