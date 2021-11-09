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Экономика

ФРС заявила об угрозе для экономики США из-за ситуации на рынке недвижимости Китая

Ведомости

Текущие проблемы на китайском рынке недвижимости могут быть чреваты последствиями для американской экономики, считает Федеральная резервная система (ФРС) США. Об этом говорится в полугодовом докладе регулятора о финансовой стабильности, опубликованном 8 ноября.

«Учитывая размер экономики и финансовой системы Китая, <…> финансовые трудности в Китае могут оказать давление на мировые финансовые рынки вследствие ухудшения настроений инвесторов, поставить под угрозу мировой экономический рост и затронуть Соединенные Штаты», — говорится в документе.

ФРС ссылается на высокий уровень задолженности китайских компаний и региональных властей, а также существенную долговую нагрузку на финансовый сектор, особенно в малых и средних банках. В этих условиях повышенное внимание китайских регуляторов к закредитованным организациям может вызвать проблемы у компаний с высокой долговой нагрузкой, особенно в секторе недвижимости. 

ФРС привел в пример случай строительного гиганта China Evergrande, который оказался на грани банкротства и сейчас ведет переговоры о реструктуризации долга с инвестбанками и кредиторами. Ситуация вокруг Evergrande спровоцировала дефолты по офшорным облигациям, понижение кредитных рейтингов некоторых других девелоперов и распродажи компаниями акций и облигаций. Во вторник, 9 ноября, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг крупного застройщика Kaisa до CCC- из-за высоких кредитных рисков.

В октябре стало известно о проведении широкомасштабной антикоррупционной проверки в финансовых ведомствах, крупнейших государственных банках и страховых компаниях Китая. Всего предполагается проверить 25 организаций, включая Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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