ФРС заявила об угрозе для экономики США из-за ситуации на рынке недвижимости Китая
Текущие проблемы на китайском рынке недвижимости могут быть чреваты последствиями для американской экономики, считает Федеральная резервная система (ФРС) США. Об этом говорится в полугодовом докладе регулятора о финансовой стабильности, опубликованном 8 ноября.
«Учитывая размер экономики и финансовой системы Китая, <…> финансовые трудности в Китае могут оказать давление на мировые финансовые рынки вследствие ухудшения настроений инвесторов, поставить под угрозу мировой экономический рост и затронуть Соединенные Штаты», — говорится в документе.
ФРС ссылается на высокий уровень задолженности китайских компаний и региональных властей, а также существенную долговую нагрузку на финансовый сектор, особенно в малых и средних банках. В этих условиях повышенное внимание китайских регуляторов к закредитованным организациям может вызвать проблемы у компаний с высокой долговой нагрузкой, особенно в секторе недвижимости.
ФРС привел в пример случай строительного гиганта China Evergrande, который оказался на грани банкротства и сейчас ведет переговоры о реструктуризации долга с инвестбанками и кредиторами. Ситуация вокруг Evergrande спровоцировала дефолты по офшорным облигациям, понижение кредитных рейтингов некоторых других девелоперов и распродажи компаниями акций и облигаций. Во вторник, 9 ноября, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг крупного застройщика Kaisa до CCC- из-за высоких кредитных рисков.
В октябре стало известно о проведении широкомасштабной антикоррупционной проверки в финансовых ведомствах, крупнейших государственных банках и страховых компаниях Китая. Всего предполагается проверить 25 организаций, включая Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности.