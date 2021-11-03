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ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых

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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора по итогам ноябрьского заседания. 

Таким образом, ставка была сохранена уже в тринадцатый раз после того, как ее дважды снизили в марте 2020 г. на фоне пандемии COVID-19.

ФРС также сократит размер программы количественного смягчения: объемы выкупа активов в ноябре снизятся со $120 млрд до $105 млрд (на $10 млрд для гособлигаций и на $5 млрд для ипотечных облигаций). В декабре этот показатель продолжит снижаться и составит $90 млрд, говорится в коммюнике. В прошлом году регулятор обещал сохранять объемы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц, пока в экономике США не будет достигнут существенный прогресс в отношении «максимальной занятости и ценовой стабильности».

С конца ноября ФРС увеличит вложения в гособлигации на $70 млрд и минимум на $35 млрд — в ипотечные облигации. С декабря объем выкупа снова сократится: гособлигации будут приобретаться минимум на $60 млрд в месяц, ипотечные — минимум на $30 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных