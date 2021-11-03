ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых

ФРС также сократит размер программы количественного смягчения: объемы выкупа активов в ноябре снизятся со $120 млрд до $105 млрд (на $10 млрд для гособлигаций и на $5 млрд для ипотечных облигаций). В декабре этот показатель продолжит снижаться и составит $90 млрд, говорится в коммюнике. В прошлом году регулятор обещал сохранять объемы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц, пока в экономике США не будет достигнут существенный прогресс в отношении «максимальной занятости и ценовой стабильности».