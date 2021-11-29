Аналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку в новостройках

Несмотря на изменение условий льготной программы — повышение ставки до 7% и снижение предельной стоимости кредита до 3 млн руб. для всех регионов, спрос на ипотеку продолжает оставаться высоким, а цены на недвижимость растут. 22 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что квадратный метр жилья в России за последние полтора года подорожал в среднем на 39%, тогда как за семь предыдущих лет — с 2013 по 2020 г. — на 33%. Аналитики регулятора в своем докладе отметили, что быстрый рост цен на недвижимость привел к ухудшению показателя доступности жилья в 2021 г. по сравнению с началом 2020 г., снизив финансовую доступность ипотеки.