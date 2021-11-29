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Финансы

Аналитики ЦБ предупредили о резком падении спроса на ипотеку в новостройках

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Спрос на ипотеку в новостройках в России может резко упасть в 2026–2030 гг. из-за его активного стимулирования в ближайшие несколько лет, говорится в аналитической записке аналитиков Центробанка «Об оценке потенциального спроса на ипотеку».

«После удовлетворения всего спроса на ипотеку на первичном рынке в 2025 г. за его пределами спрос будет расти только за счет взросления и повышения финансового благосостояния младших поколений. Он оценивается примерно в 250 000 семей в год, что в четыре раза меньше, чем в предшествующие годы. Это означает, что активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы чревато резким падением спроса в 2026–2030 гг., что негативно скажется на рынке жилья и в строительном секторе», — сказано в документе. 

По мнению аналитиков, до середины 2025 г. в среднем не более 1 млн семей по всей России потенциально смогут обслуживать ипотеку на первичном рынке. К этому моменту максимальный спрос на новостройки составит 54 млн кв. м в год, то есть в целом 216 млн кв. м до середины 2025 г. Совокупный объем спроса в денежном выражении эксперты оценили примерно в 17,2 трлн руб.

По оценке аналитиков, для сохранения устойчивости спроса на жилье и ипотечного рынка в целом оптимально будет выдавать россиянам примерно 500 000 ипотечных кредитов на новостройки в год до 2030 г. Отмечается, что этот показатель ниже текущих значений.

В начале ноября заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в 2021 г., может составить 5,8 трлн руб. В прошлом году банки выдали гражданам рекордные 1,7 млн ссуд на 4,27 трлн руб. По данным Объединенного кредитного бюро, за январь — октябрь 2021 г. жители страны оформили 1,48 млн ипотечных кредитов на 4,28 трлн руб., досрочно преодолев максимум 2020 г.

Спрос на ипотеку стал расти быстрыми темпами после того, как в апреле прошлого года правительство запустило льготную программу, позволяющую взять кредит на жилье в новостройке по ставке до 6,5% годовых. Максимальная сумма ссуды составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. Кроме того, ЦБ для поддержки экономики в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, снизил ключевую ставку до исторически минимальных 4,25% годовых. Это привело к повышенному спросу на недвижимость и резкому росту цен на жилье.

Несмотря на изменение условий льготной программы — повышение ставки до 7% и снижение предельной стоимости кредита до 3 млн руб. для всех регионов, спрос на ипотеку продолжает оставаться высоким, а цены на недвижимость растут. 22 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что квадратный метр жилья в России за последние полтора года подорожал в среднем на 39%, тогда как за семь предыдущих лет — с 2013 по 2020 г. — на 33%. Аналитики регулятора в своем докладе отметили, что быстрый рост цен на недвижимость привел к ухудшению показателя доступности жилья в 2021 г. по сравнению с началом 2020 г., снизив финансовую доступность ипотеки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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